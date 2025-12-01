點名「中國是唯一威脅」！徐國勇號召青年加入民進黨戰略人才培力營

記者盧素梅／台北報導

民進黨今（1）日舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，民進黨秘書長徐國勇表示，中國是唯一想要侵略台灣的國家，年輕人必須加強中對台認知戰、法律戰、心理戰的相關認識。他並喊話，青年就是國家現在的主人翁，唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全。

民進黨今天舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇、國策研究院顧問董立文、中國事務部主任吳峻鋕與《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與由新聞輿情部主任吳崢與會。宣布營隊即日起至12月14日正式開始招生，邀請對國家安全與戰略議題有興趣的青年朋友報名參加。

徐國勇致詞時表示，「政治，就是眾人之事」，尤其年輕人更應該要來關心政治，因為「青年就是國家現在的主人翁」。從民進黨成立以來，就一直都是最重視年輕人的政黨，每個部門都有非常多年輕人，在從事各項國家政策的制定與建議。可以看出「年輕政治人才培養」是民進黨非常重要的課題，今日的「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」，也是為了讓年輕人能更愛台灣、與這片土地進行更深刻的連結，讓國家民主與自由的守護可以「一棒接一棒」傳承下去。

徐國勇強調，由中國部持續舉辦的「新生代國家戰略人才培力營」活動，就是要讓年輕人能充分理解當前國際情勢，認識到台灣在印太區域中具有不可磨滅的地位、在「第一島鏈」佔據最重要的中心。同時，面對中國這個唯一想要侵略台灣的國家，年輕人也必須加強對其認識，才能更好地守護台灣。台灣正面對前所未有的挑戰，也比以往任何時候都更需要年輕人投入國家戰略與安全的實務。秘書長指出，只有當年輕人對國家戰略「具備經驗」，才能「強化專業」，並且「共同傳承」，最後達成「守護台灣」的共同目標。

徐國勇呼籲，希望年輕人能更充分理解中華人民共和國想要併吞台灣，所採取的「三戰」作為，以及各種「錯、假訊息」的傳播。尤其現在國際的主流趨勢非常清楚，就是「絕不允許用武力改變現狀」。在此趨勢下，年輕世代要如何加強防禦心理的建設，保護台海和平穩定、維護印太區域和平繁榮，這都是舉辦培力營的最重要目的。唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全；並能在「印太」戰略中跟美、日、韓、菲等民主自由國家結合，為守護中華民國台灣而努力。

吳峻鋕表示，「2026新生代國家戰略人才培力營的活動」，中國事務部過去已經舉辦過多屆。堅持持續舉辦的最主要原因，就是我們知道，「國安人才需要長期培養」，絕對不能「臨時抱佛腳」！無論是對於國際情勢與區域安全的洞察與識讀，或是對中國對台作為的認識與反制，以及對於國家安全的敏感度等，這些都無法一觸可及。唯有持續為台灣培養新世代的國家戰略人才，培養青年對國際情勢的洞察力與政策分析能力，方能在變局中穩健應對。

吳峻鋕解說，本次營隊預計在明年1月8日至11日在台北舉行，目標招收24位學員；總計4天3夜的專題課程和分組討論。跟往年一樣，設計「政府治理的電腦模擬」與「政經情勢的情境模擬」等課程，透過分組方式模擬國安或政府團隊，面對台灣可能面臨的情景與威脅，在有限時間內集合團隊之力，做出最能守護台灣安全與利益的反應和決定。招收對象包括已經從事政治工作一段時間的青年幕僚，或是對國家戰略有興趣投入的學生或社會青年等。藉由在實戰模擬中體驗決策過程，強化系統思考、戰略協調與團隊溝通能力，為未來國家戰略人才奠定基礎。

馮艾立分享過去自己也曾參與中國部營隊的經驗，認為民進黨過去一直承擔起培育國安人才的重要任務，而營隊的真正價值正是實現「讓年輕人參與國安決策」。尤其在營隊活動中，安排讓年輕學員們面對台灣實際可能面臨的國安情境、理解各種中共會對台灣採取的統戰滲透、法律戰、心理戰、輿論戰等各種手段，並需要在有限時間內進行必要回應。馮艾立形容，這讓年輕人參與國安決策「不只是口號，而是實際進入體會決策情境」。

馮艾立分析，過去國安議題對年輕人彷彿是「遙遠的選修課」，但現在已經是「跨學科都須關注的現實命題」。台灣的年輕世代們擅長與不同領域對話、熟悉社群工具操作、勇於表達自己想法等特質與專長；但如果我們不理解台灣現在面臨的挑戰與威脅，不理解中國議題或選擇無視，將導致在資訊的戰場上被敵人牽著鼻子走。「只有了解中國，才能知道如何保護台灣」，且「安全與繁榮從來不是選擇題，作為青年可以『全部都要』」，台灣需要更多新生代的國家戰略人才，也鼓勵所有關心國家戰略的人，共同報名這次的營隊，一起完成對國家與民主制度的承擔與使命

董立文表示，賴總統在日前公布台灣的「國安行動方案」中已經表明，台灣最大的國安威脅就是中國全面推進想把「民主台灣」變成「中國台灣」的行動。觀察中國近年的對台作為，包括在國際社會不斷擴大對「一中原則」的解釋與內涵，甚至要求外國政府支持中共「採用一切手段統一台灣」；同時，中國也在國際社會上不斷扭曲聯合國大會第2758號和各種國際歷史文件，企圖矮化台灣的主權地位。

董立文說明，最近「日本有事，台灣有事」的說法之所以引起中國的激烈反應，正是因為日本的說法嚴重衝擊到中國在國際上的「一中原則」部署。而賴總統此時提出「國安行動方案」，不僅是與國際民主社會主流趨勢結合，更是「抓準時機」出手，反制中國在國際上的步步進逼與單方改變現狀作為。預計2026年的國際與兩岸情勢會更複雜多變，而黨部舉辦這樣營隊可謂「正逢其時」，相信將具有特別重要的意義，對守護「和平繁榮，民主永續」的共同目標。

民進黨指出，「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」報名時間從即日起，至12月14日（週日）晚上12:00截止。歡迎有意投入的青年朋友可以至中國部臉書、黨部宣傳連結等報名。為兼顧營隊品質與學員安全，營隊將會進行書面審查及面試2個階段，面試將在12月18至19日舉行，並在12月24日公布錄取名單，歡迎大家追蹤民進黨中國部的臉書進一步了解最新訊息。

