點名「中國是唯一威脅」！徐國勇號召青年加入民進黨戰略人才培力營
記者盧素梅／台北報導
民進黨今（1）日舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，民進黨秘書長徐國勇表示，中國是唯一想要侵略台灣的國家，年輕人必須加強中對台認知戰、法律戰、心理戰的相關認識。他並喊話，青年就是國家現在的主人翁，唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全。
民進黨今天舉行「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，秘書長徐國勇、國策研究院顧問董立文、中國事務部主任吳峻鋕與《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與由新聞輿情部主任吳崢與會。宣布營隊即日起至12月14日正式開始招生，邀請對國家安全與戰略議題有興趣的青年朋友報名參加。
徐國勇致詞時表示，「政治，就是眾人之事」，尤其年輕人更應該要來關心政治，因為「青年就是國家現在的主人翁」。從民進黨成立以來，就一直都是最重視年輕人的政黨，每個部門都有非常多年輕人，在從事各項國家政策的制定與建議。可以看出「年輕政治人才培養」是民進黨非常重要的課題，今日的「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」，也是為了讓年輕人能更愛台灣、與這片土地進行更深刻的連結，讓國家民主與自由的守護可以「一棒接一棒」傳承下去。
徐國勇強調，由中國部持續舉辦的「新生代國家戰略人才培力營」活動，就是要讓年輕人能充分理解當前國際情勢，認識到台灣在印太區域中具有不可磨滅的地位、在「第一島鏈」佔據最重要的中心。同時，面對中國這個唯一想要侵略台灣的國家，年輕人也必須加強對其認識，才能更好地守護台灣。台灣正面對前所未有的挑戰，也比以往任何時候都更需要年輕人投入國家戰略與安全的實務。秘書長指出，只有當年輕人對國家戰略「具備經驗」，才能「強化專業」，並且「共同傳承」，最後達成「守護台灣」的共同目標。
徐國勇呼籲，希望年輕人能更充分理解中華人民共和國想要併吞台灣，所採取的「三戰」作為，以及各種「錯、假訊息」的傳播。尤其現在國際的主流趨勢非常清楚，就是「絕不允許用武力改變現狀」。在此趨勢下，年輕世代要如何加強防禦心理的建設，保護台海和平穩定、維護印太區域和平繁榮，這都是舉辦培力營的最重要目的。唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全；並能在「印太」戰略中跟美、日、韓、菲等民主自由國家結合，為守護中華民國台灣而努力。
吳峻鋕表示，「2026新生代國家戰略人才培力營的活動」，中國事務部過去已經舉辦過多屆。堅持持續舉辦的最主要原因，就是我們知道，「國安人才需要長期培養」，絕對不能「臨時抱佛腳」！無論是對於國際情勢與區域安全的洞察與識讀，或是對中國對台作為的認識與反制，以及對於國家安全的敏感度等，這些都無法一觸可及。唯有持續為台灣培養新世代的國家戰略人才，培養青年對國際情勢的洞察力與政策分析能力，方能在變局中穩健應對。
吳峻鋕解說，本次營隊預計在明年1月8日至11日在台北舉行，目標招收24位學員；總計4天3夜的專題課程和分組討論。跟往年一樣，設計「政府治理的電腦模擬」與「政經情勢的情境模擬」等課程，透過分組方式模擬國安或政府團隊，面對台灣可能面臨的情景與威脅，在有限時間內集合團隊之力，做出最能守護台灣安全與利益的反應和決定。招收對象包括已經從事政治工作一段時間的青年幕僚，或是對國家戰略有興趣投入的學生或社會青年等。藉由在實戰模擬中體驗決策過程，強化系統思考、戰略協調與團隊溝通能力，為未來國家戰略人才奠定基礎。
馮艾立分享過去自己也曾參與中國部營隊的經驗，認為民進黨過去一直承擔起培育國安人才的重要任務，而營隊的真正價值正是實現「讓年輕人參與國安決策」。尤其在營隊活動中，安排讓年輕學員們面對台灣實際可能面臨的國安情境、理解各種中共會對台灣採取的統戰滲透、法律戰、心理戰、輿論戰等各種手段，並需要在有限時間內進行必要回應。馮艾立形容，這讓年輕人參與國安決策「不只是口號，而是實際進入體會決策情境」。
馮艾立分析，過去國安議題對年輕人彷彿是「遙遠的選修課」，但現在已經是「跨學科都須關注的現實命題」。台灣的年輕世代們擅長與不同領域對話、熟悉社群工具操作、勇於表達自己想法等特質與專長；但如果我們不理解台灣現在面臨的挑戰與威脅，不理解中國議題或選擇無視，將導致在資訊的戰場上被敵人牽著鼻子走。「只有了解中國，才能知道如何保護台灣」，且「安全與繁榮從來不是選擇題，作為青年可以『全部都要』」，台灣需要更多新生代的國家戰略人才，也鼓勵所有關心國家戰略的人，共同報名這次的營隊，一起完成對國家與民主制度的承擔與使命
董立文表示，賴總統在日前公布台灣的「國安行動方案」中已經表明，台灣最大的國安威脅就是中國全面推進想把「民主台灣」變成「中國台灣」的行動。觀察中國近年的對台作為，包括在國際社會不斷擴大對「一中原則」的解釋與內涵，甚至要求外國政府支持中共「採用一切手段統一台灣」；同時，中國也在國際社會上不斷扭曲聯合國大會第2758號和各種國際歷史文件，企圖矮化台灣的主權地位。
董立文說明，最近「日本有事，台灣有事」的說法之所以引起中國的激烈反應，正是因為日本的說法嚴重衝擊到中國在國際上的「一中原則」部署。而賴總統此時提出「國安行動方案」，不僅是與國際民主社會主流趨勢結合，更是「抓準時機」出手，反制中國在國際上的步步進逼與單方改變現狀作為。預計2026年的國際與兩岸情勢會更複雜多變，而黨部舉辦這樣營隊可謂「正逢其時」，相信將具有特別重要的意義，對守護「和平繁榮，民主永續」的共同目標。
民進黨指出，「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」報名時間從即日起，至12月14日（週日）晚上12:00截止。歡迎有意投入的青年朋友可以至中國部臉書、黨部宣傳連結等報名。為兼顧營隊品質與學員安全，營隊將會進行書面審查及面試2個階段，面試將在12月18至19日舉行，並在12月24日公布錄取名單，歡迎大家追蹤民進黨中國部的臉書進一步了解最新訊息。
更多三立新聞網報導
對決柯志恩民調出爐！僅賴瑞隆小幅領先2個百分點 高雄4綠委說法一次看
徐國勇：民團「廢憲訴法」公投無法綁大選 民進黨是否提公投將審慎考慮
護國院長蘇貞昌站台金句變早安圖卡 邱議瑩：帶領高雄更好、繼續邁進！
內閣改組？徐國勇稱「想太多了」：總統信任度、滿意度已黃金交叉
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 18 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
羅唯仁洩密案延燒！台積電「研發六騎士」動向曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台積電近來因副總羅唯仁退休後火速跳槽英特爾，引發外界對研發人才流動與技術外洩的高度關注。隨著2奈米製程即將量產，研發團...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 4 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 18 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 47 分鐘前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 4 小時前