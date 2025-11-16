點名「中製AI」！國安局曝DeepSeek等5款洩個資、影響認知
國安局檢測5款中國製AI語言模型，包括知名的DeepSeek以及字節跳動旗下的豆包，有嚴重的資安疑慮，國安局點出的問題包括過度要求權限，並透過蒐集裝置檔案等，將使用者個資回傳到中企伺服器，更發現中國製AI產品普遍有關鍵字審查，以及內容親中的問題必須嚴防。
現代人萬事問AI，但是中國製的AI語言模型可不是什麼都回答，想知道六四天安門事件的歷史，不過很抱歉，DeepSeek說它還沒學會這題。
國安局檢測，5款中國製的AI語言模型都明顯有關鍵字審查。不只是六四天安門事件，像是民主、自由、人權等也都遭審查，資訊也有嚴重偏頗問題。
中國製的AI豆包是這次國安局檢測之後，發現最多不合格項目的之一，想要來了解台灣總統大選，豆包就會來長篇大論回答，台灣是中國不可分割的一部分，台灣總統大選這樣的說法是分裂國家領土。
並列問題最多的是通義千問，中國製AI不只生成內容偏頗，還普遍存在資安疑慮，包括蒐集使用者的位置通訊錄以及裝置上的檔案。並在安裝登入過程，過度要求權限，還要同意不合理的隱私條款。更誇張的是，豆包和文心一言甚至蒐集臉部資訊，並存在和第三方套件共享個資的問題。
台科大資安中心主任查士朝：「因為中國它有一些法規的關係，它可以直接去調那邊，它伺服器的一些資料，那除了看你本身的照片，再看其他照片之後，他可以關聯起來說，你到底這個人是誰，那做一些後續的這些判斷。」
專家警告，相關軟體從最開始下載安裝和申請帳號，就有問題。
台科大資安中心主任查士朝：「揭示得不是很完整，或是你找不到，它的一些隱私政策，那這個其實就是一個警訊，它如果要你的什麼剪貼簿，要你的這一些，相簿的這一些資訊，那這個你可能就需要，去做一些警覺。」
國際上，包括美、德、義、荷等國已經禁用或避免使用中國製AI產品。國安局下一步要強化防護，將資安風險降到最低。
更多東森新聞報導
小紅書、抖音在列！國安局揭5款APP恐洩個資
中共2027恐武力犯台？國安局：將與國際友盟密切聯繫
國安局組長摸手、摟腰女同事 竟被吃案照升官
其他人也在看
使用AI要小心! 中國2款AI爆偷使用者個資
政治中心／綜合報導民眾用AI解決問題越來越普遍，卻有有心人士在其中混雜真真假假的訊息。國安局指出中國開發的5款AI，不只問他們"民主、人權"，得不到答案，還會編造"台灣屬於中國"的假訊息、更有資安風險。學者指出對中國來說，只要有人轉變想法，認為台灣是中國一部分，也有道理，都是勝利。民視 ・ 12 小時前
中製生成式AI藏資安危機！ 生物特徵.裝置內個資恐外洩
我國國安局近來抽測五項中國製「生成式AI語言模型」，包括DeepSeek等，都被發現有要求位置資訊，蒐集截圖、通訊錄等風險，還有強迫同意不合理隱私條款，導向惡意連線位址的問題，資安專家也示警，因為中國...華視 ・ 1 天前
DeepSeek上榜！ 國安局點名5款中製AI有資安風險：個資恐回傳中企伺服器
「生成式人工智慧（AI）語言模型」近年快速發展，應用範圍廣泛。各國政府及學研機構日益關注中製「生成式AI語言模型」存在資安疑慮。為維護我國家安全及民眾個資，國安局依據《國家情報工作法》，蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測中製「生成式AI語言模型」。檢測結果顯示，相關產品普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，提醒國人慎選並注......風傳媒 ・ 1 天前
高瓴HHLR Q3重倉中概股持股、市值季增逾3成，拼多多穩居第一股
【財訊快報／陳孟朔】2005年在北京創建的投資管理公司--高瓴集團(Hillhouse Group)旗下專注二級市場投資的HHLR Advisors最新向監管機構提交的三季度持股報告顯示，截至9月底(第三季)共持有33檔美股標的，總持股市值約41億美元，較第二季增加9.9億美元，季增約32%。其中，中概股持股市值占比超過九成，顯示其在全球配置中繼續大幅傾向中國優質資產。從前十大持股來看，拼多多仍穩居HHLR Advisors第一大重倉股，年初至今股價累計上漲約39%。其他核心重倉股表現同樣強勢，包括富途年內漲幅約125%、百濟神州接近翻倍，以及阿里巴巴股價今年以來漲幅約92%，為整體投資組合貢獻可觀浮盈。個股變動方面，百度在第三季首度進入HHLR持股名單，並一舉躍升為第六大重倉股。在自研晶片取得突破、人工智慧戰略加速商業化落地等題材帶動下，百度股價單季漲幅約54%，吸引高瓴加碼布局。從加減碼動作觀察，HHLR第三季持續增持阿里巴巴與拼多多兩大電商龍頭，順勢強化在中國消費與雲端生態的長期押注。同時，對於今年以來漲幅已大幅擴張的富途、逸仙電商及網易則選擇適度減持，部分鎖定收益，在持續看好中財訊快報 ・ 12 小時前
中製5款AI模型意圖影響認知 國安局警告使用者個資恐外洩
國安局抽驗5款中國製「生成式AI語言模型」，發現意圖影響認知，有嚴重偏頗與不實資訊，使用者個資還會回傳至中企伺服器，提供特定政府部門運用。 國安局抽驗中製語言模型，包含DeepSeek、「豆包」中廣新聞網 ・ 1 天前
易水腫體質必看！《一吻爆炸》安恩真「零死角」美貌全靠自律，4招「排水緊緻」秘訣，打造上鏡小V臉
《一吻爆炸》安恩真保養方法：飲食控制分為「日常」與「拍攝期」作為「易水腫體質」，安恩真在飲食上非常自律。如果有重要拍攝工作，她會啟動「急速消腫」模式。菜單會以超低鈉、高纖維的食物為主，例如小黃瓜（富含鉀，幫助排出多餘水分）和燙豆芽菜，這類食物能快速讓身體...styletc ・ 3 天前
中製AI避答「六四、台灣主權」 國安局示警隱私外洩風險｜#鏡新聞
生成式人工智慧AI語言模型快速發展，但要小心中國製的AI有高度資安疑慮。國安局今天(11/16)發布，包括DeepSeek等5款檢測結果，除了普遍有要求不合理的隱私條款外，有的生成內容會出現「台灣是中國領土不可分割的一部分」等偏頗資訊，並排除「人權」、「六四天安門事件」等特定關鍵字。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
國安局示警 5款陸製生成式AI語言模型資訊偏頗
記者吳典叡／臺北報導 國家安全局昨日表示，依法抽驗包括DeepSeek等5款中國大陸製「生成式AI語言模型」後，所生成內容出現中共官宣、歷史偏差、資訊操弄等嚴青年日報 ・ 20 小時前
快搶！犀牛盾 × NIJISANJI 聯名商品、預購販售概要一次看
本次的預購販售將以臺灣與日本為對象，自 2025 年 11 月 1 日起為期一個月，於 RHINOSHIELD 犀牛盾官方網站獨家開賣。此外，RHINOSHIELD 犀牛盾臺北西門店將於 11 月 13 日至 11 月 30日期間，舉辦本次聯名商品與特典的期間限定展示活動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 7 小時前
中國「生成式AI」藏資安風險 國安局警示：國人慎防資料外洩
「生成式人工智慧（AI）語言模型」近年快速發展，應用範圍廣泛；各國政府及學研機構日益關注中製「生成式AI語言模型」存在資安疑慮。為維護我國家安全及民眾個資，國安局依據《國家情報工作法》蒐研各國資安報告及情資後，協調統合法務部調查局、警政署刑事局等單位，抽測中製「生成式AI語言模型」；檢測結果顯示，相關產品普遍存在資安風險及內容偏頗等問題，提醒國人慎選並注意資料外洩。鏡報 ・ 1 天前
Apple Watch血氧感測專利戰失利，加州聯邦陪審團裁定蘋果需賠償Masimo損失
蘋果與醫療技術公司Masimo之間的專利侵權訴訟，稍早出現階段性重大判決。根據路透新聞報導，美國加州聯邦陪審團稍早裁定Masimo勝訴，認定蘋果侵犯Masimo用於追蹤血氧濃度 (blood-oxygen levels)的專利技術，必須支付6.34億美元的損害賠償金額。Mashdigi ・ 19 小時前
可領普發1萬的ATM在哪？用LINE一搜就找出 使用方法看這
普發1萬已開放ATM領現，民眾可持提款卡、身分證號與健保卡號至具資格的ATM辦理。想快速確認附近是否有可領現的ATM，可透過LINE的「LINE熱點」以地圖查找，搜尋「普發1萬」即可掌握周邊可操作據點，協助長輩或家人更方便領取現金。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」 網友質疑造假
根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...CTWANT ・ 14 小時前
年末iPhone電池更換優惠！原廠電池現省900元，回收行動電源再送商品卡
iPhone換電池最高折900元！神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」優惠活動，針對iPhone 12至16系列手機，提供現折500元優惠，並贈送300元配件購物金；iPhone 14至16系列食尚玩家 ・ 12 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech ・ 11 小時前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑
新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。中時新聞網 ・ 16 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech ・ 2 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech ・ 6 小時前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 8 小時前