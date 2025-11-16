點名「中製AI」！國安局曝DeepSeek等5款洩個資、影響認知

中國製的AI語言模型有關鍵字審查。（示意圖／東森新聞）





國安局檢測5款中國製AI語言模型，包括知名的DeepSeek以及字節跳動旗下的豆包，有嚴重的資安疑慮，國安局點出的問題包括過度要求權限，並透過蒐集裝置檔案等，將使用者個資回傳到中企伺服器，更發現中國製AI產品普遍有關鍵字審查，以及內容親中的問題必須嚴防。

現代人萬事問AI，但是中國製的AI語言模型可不是什麼都回答，想知道六四天安門事件的歷史，不過很抱歉，DeepSeek說它還沒學會這題。

國安局檢測，5款中國製的AI語言模型都明顯有關鍵字審查。不只是六四天安門事件，像是民主、自由、人權等也都遭審查，資訊也有嚴重偏頗問題。

廣告 廣告

中國製的AI豆包是這次國安局檢測之後，發現最多不合格項目的之一，想要來了解台灣總統大選，豆包就會來長篇大論回答，台灣是中國不可分割的一部分，台灣總統大選這樣的說法是分裂國家領土。

並列問題最多的是通義千問，中國製AI不只生成內容偏頗，還普遍存在資安疑慮，包括蒐集使用者的位置通訊錄以及裝置上的檔案。並在安裝登入過程，過度要求權限，還要同意不合理的隱私條款。更誇張的是，豆包和文心一言甚至蒐集臉部資訊，並存在和第三方套件共享個資的問題。

台科大資安中心主任查士朝：「因為中國它有一些法規的關係，它可以直接去調那邊，它伺服器的一些資料，那除了看你本身的照片，再看其他照片之後，他可以關聯起來說，你到底這個人是誰，那做一些後續的這些判斷。」

專家警告，相關軟體從最開始下載安裝和申請帳號，就有問題。

台科大資安中心主任查士朝：「揭示得不是很完整，或是你找不到，它的一些隱私政策，那這個其實就是一個警訊，它如果要你的什麼剪貼簿，要你的這一些，相簿的這一些資訊，那這個你可能就需要，去做一些警覺。」

國際上，包括美、德、義、荷等國已經禁用或避免使用中國製AI產品。國安局下一步要強化防護，將資安風險降到最低。

更多東森新聞報導

小紅書、抖音在列！國安局揭5款APP恐洩個資

中共2027恐武力犯台？國安局：將與國際友盟密切聯繫

國安局組長摸手、摟腰女同事 竟被吃案照升官

