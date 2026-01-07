點名「這縣市」國民黨不好打！謝龍介拚台南市長有信心：我用生命最精華的4年來奉獻

外界關注2026年宜蘭縣長選舉，相較於綠營已定於一尊，推出行政院顧問、律師林國漳參選，藍白整合態勢仍不明朗，國民黨方面，宜蘭縣議會議長張勝德與立委吳宗憲皆表態參選；民眾黨則徵召前立委陳琬惠角逐。對此，國民黨立委謝龍介直言，宜蘭不好選，這次總統身兼民進黨主席的賴清德找林國漳，地方沒什麼雜音，沒有什麼雜音就很好包裝，所以對國民黨來講不好打。

謝龍介今（7）日接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，陳琬惠要選宜蘭縣長要看她經營得怎麼樣，因為基本上，要選宜蘭不好選，這次賴清德找林國漳，地方沒什麼雜音，沒有什麼雜音的話就很好包裝，所以對國民黨來講不好打，再者，也因為現任宜蘭縣長林姿妙的官司還沒有清，對藍營來講更是不容小覷。

對於藍白目前有意角逐的3位人選，謝龍介分析，議長張勝德具備基層實力與組織動員能力，也掌握地方派系網絡；至於陳琬惠，形象不錯，但上一次選舉的能量仍顯不足；吳宗憲目前在網路聲量較高，但宜蘭並不是只選縣長，它是九合一，九合一就是有鄉長、鎮長、代表、村長、里長、議員、縣長，全部都在選，所以對組織的話，影響就會很大。

民進黨推出行政院顧問、律師林國漳參選宜蘭縣長。（資料照，柯承惠攝）

新北若「藍白合」 謝龍介：還是不能小看蘇巧慧

談到新北市選情，謝龍介分析，最後可能浮上檯面的，將是台北市副市長李四川或民眾黨主席黃國昌，至於新北市副市長劉和然一直在體制內，現在看不出在民調上有大幅提升，顯然最後就是黃國昌跟李四川再做評比。謝龍介也示警，如果藍白有整合，還是不能小看民進黨派出的蘇巧慧，蘇巧慧爸爸能夠南征，顯然看到賴總統就已經放權力要支持蘇巧慧。

傳黃敏惠挺王美惠 謝龍介：別做見縫插針的事

至於外傳國民黨籍嘉義市長黃敏惠私下力挺民進黨立委王美惠參選一事，謝龍介表示，大家不要誤會黃敏惠，黃敏惠長期擔任國民黨副主席，每個人在地方都會有私交，不要去做這種見縫插針的事。

2026最精彩一戰在台南 謝龍介提施政藍圖

談到本命區台南市，謝龍介說道，最後不論是林俊憲或陳亭妃出線，他終究會正面對上賴清德。他認為，賴清德最期待林俊憲出線，因為在民調中，即使林俊憲落後他3%、5%甚至10%，仍認為只要賴清德多下來輔選、全力支持，就有機會逆轉。謝龍介直呼，2026年打得最精彩的選戰就是在台南。

謝龍介說道，最後不論是林俊憲或陳亭妃出線，他終究會正面對上賴清德（見圖）。(資料照，蔡親傑攝)

面對主持人黃暐瀚詢問是否有信心勝選，謝龍介表示，自己在2022年選舉時的感受，與現在截然不同，如今台南市民給予他的鼓勵是加倍的。他認為，只要總統不親自下來加持，自己就很有機會，因為台南鄉親渴望改變，「而且我只做4年，我用生命最精華的4年來奉獻給這個城市。」

謝龍介進一步描繪施政藍圖，表示會延續過去市府「馬上辦中心」的精神，市長辦公室至少在晚上10點半前不關門，下班後市民有事都能來找人；即便市長不在，也會由副市長與局處首長輪值，確保市民隨時能找到窗口。

對於部分聲音質疑只做4年是否缺乏長遠規劃，謝龍介回應，過去幾任縣市長其實已提出不少完整規劃，只是他們沒有那麼多錢去執行，然後換了市長以後又要弄自己的規劃，「不需要，我就把你們做過的規劃案，我在議會看過的這些拿出來執行，台南市就可以煥然一新。」

