點名「2026最強母雞」阿扁直指邱議瑩：最能延續陳其邁的高雄治理

[Newtalk新聞] 高雄市長選舉綠營初選競爭白熱化，誰將接棒市長陳其邁，成為黨內最強「母雞」備受外界矚目。前總統陳水扁周四（27 日）在粉專《陳水扁新勇哥物語》公開點名立委邱議瑩，直言她是「最強母雞，最能延續陳其邁市長的親切細心與治理風格」，並預告本周日將在節目《有夢上水》第 257 集專訪邱議瑩，談她的「市長之路」。

陳水扁表示，包括與陳其邁共事的助理、幕僚、後援會幹部都力挺邱議瑩，他自己的第六感也認為「邱議瑩應該就是陳其邁最認可的人」，能夠無縫延續市府施政藍圖。他也細數邱議瑩的從政資歷：未滿 25 歲成為史上最年輕國大代表、27 歲成為民進黨最年輕中常委，歷任 6 屆立法委員，更擔任過客委會副主委。

陳水扁強調，邱議瑩從抗癌十年的生命勇士，到推動再生醫療相關立法、促成制度建立，堪稱「最大功臣」，這也是她在立委任內最重要的成就之一。他也透露，專訪中將詢問邱議瑩對國民黨兩岸路線的看法，包括藍營主張的「戒嚴保護台灣」、鄭麗文的「讓台灣人變中國人」等議題，以及她先前指出「投給柯志恩就是支持鄭麗文」的政治判斷。

至於邱議瑩若參選市長的政策願景，陳水扁表示，他將深入討論其提出的「安養高雄」重大政見，包括敬老點數加碼 10 倍、至每月 1,000 點、新生兒「希望帳戶」3 萬元，以及「高雄創世紀任務」5 年創造 10 萬個新創優質工作機會等。

陳水扁最後宣布，專訪將於周日（30 日）上午 10 時在《有夢上水》第 257 集播出，外界關注此舉是否影響高雄綠營初選布局。

