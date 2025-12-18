點名「AI泡沫罪魁禍首」就是這公司！專家揭股價3個月慘腰斬：金主落跑了

市場近期掀起對Al泡沫化的信心危機，不只美股大重挫，也連帶影響到台股下跌，讓全球投資人紛紛關注。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道點出，AI泡沫化「真正的問題在融資」，尤其是一家科技巨頭背後的金主落跑，不只讓恐慌外散，投資人也幾乎被高檔嚴重套牢。​



蔡明彰表示，全市場目前都在討論「AI是不是會泡沫」，而這個問題的答案其實就在融資。簡單來說，給AI建設出錢的金主，現在傳出「一個又一個地在落跑」，AI的餅畫太大，即使長期發展應該不會是泡沫，但當大咖金主落跑後，股市就一定會破洞。

蔡明彰指出，那究竟是誰的金主落跑了？就是科技公司甲骨文（Oracle），「甲骨文成為了AI泡沫的罪魁禍首」。其計畫在美國密西根州建立公司史上最大規模的AI資料中心，算力約1GW，非常龐大，而這背後有一個金主，就是「藍貓頭鷹資本」（Blue Owl Capita）。

蔡明彰提到，藍貓頭鷹資本本來計畫要投100億美金，但甲骨文最近股票大跌、債券信用違約交換（CDS）又飆到16年來新高，市場害怕甲骨文若出問題可能倒債，所以嚇到金主，最後藍貓頭鷹就不玩了。雖然甲骨文出來澄清，稱合作方並非藍貓頭鷹，但公司話當然這樣講，而股票就是市場最忠實的裁判。

蔡明彰說，其實甲骨文從9月宣布與OpenAI簽署算力合約飆上高點後，從此就一路慘跌，到現在接近腰斬，年K線更是驚人，上影線非常地長，原本年初至今成長率達100%，現在只有8%。「這再跌下去今年就變負報酬，所以買到甲骨文的投資人、機構法人，現在都被高檔嚴重套牢，恐慌也向外擴散。」

蔡明彰也提到，OpenAI現在錢還是不夠，所以要透過半導體業界的「閉環投資」永動機籌錢，但這也代表，業界大家的風險都綁在一塊，一出問題影響就很大，而輝達執行長黃仁勳現在更改口「 我們一毛錢都還沒付給OpenAI 」，宣示輝達沒有與OpenAI綁在一起。

蔡明彰直言，會戳破AI泡沫的3大關鍵因素，第一個是「融資」，OpenAI未來幾年的投資額高達1.4兆美元、2029年仍虧1150億美元，2030才會轉正有現金流；第二則是科技巨頭大手筆投資，但當發現某天發現AI動能沒了，撤出資本支出後AI就會泡沫化。

蔡明彰指出，最後則是「非理性繁榮」，今年美股台股漲勢幾乎都集中在AI，導致估值與本益比太高，但最重要的是「每一個人都在談AI」，即便沒有買股票也要講，這就是非理性繁榮。

