點名1重點戰區「不看好藍白合」！藍議員嘆黨內太競爭：怎麼可能再分給民眾黨

藍綠白積極備戰2026大選之際，被視為重點戰區之一的新北市，除了民進黨拍板由立委蘇巧慧出戰以外，僅有民眾黨主席黃國昌、現任新北市副市長劉和然明確表態，呼聲最高的台北市副市長李四川則僅回應「不排斥承擔」；針對新北市是否可能基於藍白合共推黃國昌，國民黨新北市議員林金結坦言「會怕死」，感慨國民黨內部已經很競爭，怎麼可能再把票分給民眾黨。

林金結在《頭家來開講》節目中回憶，前主席朱立倫2014年爭取連任新北市長時，開票過程與民進黨的對手、前立法院長游錫堃呈現拉鋸戰，雖然最後由朱立倫驚險勝出，但所有人都知道，就是因為國民黨當時的母雞沒有很強。

「母雞不強就會踩死小雞」，林金結表示，假設新北市基於藍白合推舉黃國昌，到時候要怎麼站台？是幫國民黨、還是民眾黨？坦言「真的會怕死」的林金結直呼，國民黨黨內已經很競爭，怎麼可能再把票分給民眾黨。林金結強調，縣市長跟總統大選的藍白合模式完全不一樣，如果沒有一個制度讓民眾黨心服口服，不如就以三腳督的形式、也就是藍綠白一起參選。

