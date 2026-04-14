點名2綠委對李貞秀指控荒腔走板 許甫嗆：先清洗發臭的政治招牌

民眾黨陸配立委李貞秀日前因言行爭議而引發黨內反彈，移送中央評議會審議，民眾黨昨（13）日召開中評會，認定她違反黨團議事運作、其他違紀行為情節重大，開除黨籍且即日起生效。民眾黨北市議員松山信義參選人許甫則點名綠委吳思瑤、林俊憲對李貞秀除名案的演出，「無疑是近期最荒腔走板的一齣」，並強調與其編造荒誕故事，不如先回頭好好清洗自家腐爛發臭的政治招牌。

許甫昨在臉書指出，民眾黨除名李貞秀黨籍的理由再單純不過，一個不分區立委表現不符期待，甚至把公職位置當作菜市場喊價的籌碼，企圖以對價關係私相授受。這種踐踏政黨底線的行徑，任何有制度的政黨都會直接掃地出門，並諷刺民進黨針對李貞秀除名案的演出，「無疑是近期最荒腔走板的一齣」。

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許甫進一步說到，看著吳思瑤煞有其事地指控民眾黨是畏懼對岸才不敢以國籍為由開除人，這簡直是教科書級別的心理投射，滿腦子紅色思想的民進黨，卻非要硬塞一個兩岸諜報片的劇本，一個屢爆出自家共諜疑雲的政黨，成天指著別人喊代理人，與其說是政治攻防，不如說是做賊心虛；另外，林俊憲的發言更堪稱是政壇奇幻文學的代表作，許府說民眾黨在四月七日就已經約談李貞秀並期盼知所進退，林卻能跨越時空，硬把這件事跟幾天後的北京行程綁在一起，諷刺林難道在台南市長初選慘敗給陳亭妃後，連基本邏輯都跟選票一起流失了？

許甫強調，民眾黨依循黨紀處分李貞秀，內控反省理所當然，民進黨立委與其花費心思編造荒誕故事、對別人的家務事指手畫腳，不如先回頭好好清洗自家那塊早已腐爛發臭的政治招牌。

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