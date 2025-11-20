點名2縣市首長提名較困難！ 徐國勇：可能農曆年後再處理

〔記者陳政宇／台北報導〕備戰2026地方大選，民進黨主席賴清德先前裁示，除少數例外個案，提名作業應在農曆年前完成。民進黨秘書長徐國勇今(20日)表示，基本上仍希望在年前通通完成提名，但不排除有一兩個縣市於農曆年後再處理，例如金門縣及馬祖(連江縣)對民進黨是比較困難的地方。

民進黨上月底完成首波縣市長提名，包括台東縣長參選人陳瑩、宜蘭縣長參選人林國漳、嘉義市長參選人王美惠、台中市長參選人何欣純。選對會近日拍板，建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，預計26日中執會通過提名程序。

針對2026提名進度，徐國勇今天出席第46屆台北國際音響大展開幕典禮，會前受訪說明，基本上希望能在農曆年前全部完成提名，但也不排除，因為事實上在提名過程會有一些相關問題要處理，可能會有1、2個縣市於農曆年後再來處理，例如金門、馬祖。

徐國勇說，他不諱言地講，金門、馬祖對民進黨而言當然是比較困難，考慮較多、比較要找人，在各方面都是比較困難的地方。

至於26日登場的第2波提名陣容，徐國勇表示，單單一個蘇巧慧就相當夠力，因為新北市是台灣人口最多、非常重要的直轄市，份量相當大。

徐國勇也盛讚，陳品安是台灣大學金融財經系畢業的高材生，隨後攻讀法律研究所，很順利考上律師；首次參選就以第二高票當選，第二次選舉則是第一高票，在苗栗的形象非常好，是從政女性非常好的典範，年輕、有衝勁，得到地方很大的讚許。徐強調，「所以，兩個亮點就已經相當夠了！」

