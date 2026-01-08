點名2026這縣市不好打 謝龍介：藍營不容小覷

2026年宜蘭縣長選舉，民進黨推出律師林國漳參戰；民眾黨徵召前立委陳琬惠角逐；國民黨方面，宜蘭縣議會議長張勝德與立委吳宗憲皆表態參選。國民黨立委謝龍介認為， 民進黨林國漳在地方沒有什麼雜音，很好包裝，所以對國民黨來講不好打；而對於藍營來講更是不容小覷。

謝龍介7日在《下班瀚你聊》節目中表示，陳琬惠本身在宜蘭選，就要看她經營得怎麼樣，因為基本上宜蘭不好選。這次兼任民進黨主席的總統賴清德找林國漳，地方沒有什麼雜音的話，就很好包裝，所以對國民黨來講不好打。因為現任宜蘭縣長林姿妙的官司還沒有清，所以對藍營來講更是不容小覷。

謝龍介接著表示，藍白這3位人選中，議長張勝德當然會有基層、有組織、有地方派系網絡；陳琬惠則形象不錯，但上一次選舉的能量不足。吳宗憲現在在網路聲量比較熱，但是宜蘭並不是只選縣長，它是九合一，也就是有鄉長、鎮長、代表、村長、里長、議員、縣長，是整個都在選，所以對組織的話，影響就會很大，比例就會升高。

台東跨年演唱會佳評如潮，7日民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠以台東縣作為城市治理請益的首站，拜會台東縣長饒慶鈴，盼將成功經驗帶回宜蘭；民進黨參選人林國漳昨出席母校宜蘭高中校友會理監事會議，盼校友們作為他參選縣長的後盾。

目前宜蘭縣長選情，藍營比較不明確，民眾黨擬參選人陳琬惠昨赴台東與縣長饒慶鈴會面，請益宜蘭縣推動大型場館建設議題；針對藍白合問題，陳琬惠表示，目前相關規畫由黨中央統一處理，方向明確，她將依黨中央規畫前進，後續再與國民黨推派人選與她競逐。而藍營吳宗憲也是類似態度， 待黨中央協調。

