點名39捷運站預告恐攻！龜山無業男被逮辯：一時好玩

警方向林嫌出示拘票。（圖／翻攝畫面）





「1219北捷隨機襲擊事件」震驚國際，引起民眾人心惶惶，竟仍有民眾不信邪，在網路上留言宣稱「下一個張文，會出現」，更胡亂點名雙北地區39個捷運站是下一個恐攻事件地點，隨即被新北市林口警方找上門逮捕，儘管林嫌自稱一時好玩才會亂寫，然而好玩的代價就是被依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署，並建請聲押。

據了解，32歲林姓男子在桃園市龜山區租屋，無業遊手好閒的他，在個人臉書上突然張貼「下一個張文，會出現」的貼文，隨後又在Threads上貼文，胡亂點名雙北地區39個捷運站，推測為下次可能會發生恐怖攻擊的地點。

林嫌在Threads上發文胡亂點名雙北39個捷運站。（圖／翻攝畫面）

新北市林口警分局昨天（21日）晚間，接獲民眾檢舉後不敢大意，隨即組成專案小組展開調查，經分析比對相關資料，迅速掌握貼文者為林嫌，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，今天（22日）下午1時許，持拘票前往林嫌位於桃園龜山區的租屋處逮人。

林嫌在臉書上發文宣稱「下一個張文，會出現」。（圖／翻攝畫面）

林嫌坦承文章是他所貼出，宣稱是自己亂寫的，只為了一時好玩，而一時好玩的代價，就是警方被依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署，警方也建請檢方聲押林嫌。

林口分局強調，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌的言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責；警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

林嫌被帶回分局偵訊。（圖／翻攝畫面）

