點名5款高風險中國APP！數發部警告：恐讀取相簿、外洩個資至境外
〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部(下稱數發部)今(3)日召開記者會，公布抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式(App)在使用上存在的資安風險，並提出具體防護建議，提醒民眾提高警覺，以保障自身數位安全。
數發部表示，經分析受測App的資安風險，普遍存在六大高風險行為，包含：蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享。其中，一旦民眾授予App讀取儲存空間的權限，手機內的敏感資料，如定位資訊、通訊錄、信用卡號等，都可能暴露於外洩、盜刷或未經授權的利用風險。
此外，臉部辨識、語音輸入等生物特徵資料，也可能被App蒐集並用於偽造影像或語音，造成親友受騙、假訊息散布等二次危害，加上App若能擷取系統資訊，更可能使詐騙集團掌握使用者習慣與行為模式，提高遭詐騙或騷擾的機率。
數發部提醒，由於中國《網絡安全法》與《國家情報法》允許政府要求企業提供用戶資料，一旦資料在中國境內儲存或處理，民眾的工作與生活資訊皆可能被特定單位取得，風險遠高於一般跨國App。
依據114年9月修正的《資通安全管理法》，公務機關及其業務設備(包含手機、筆電)不得下載、安裝或使用上述具危害風險的App；政府網路(如 GSN)也將全面阻擋這5 App，以維護公部門資安。
為保障個資安全，數發部呼籲民眾避免安裝或使用上述資安高風險App，並在使用其他應用程式時採取以下防護措施：
一.詳閱隱私政策：安裝前務必確認App如何使用及儲存資料，並留意資料是否可能儲存在中國等高風險地區。
二.檢視權限合理性：僅授予App運作所需的最低權限，並定期檢查手機中的權限設定，關閉不必要權限，如定位、相簿、通訊錄等。
三.檢查安全性警示：避免使用要求過度權限、來源不明或評價異常的App。
四.使用資安防護工具：安裝防毒軟體、啟用詐騙簡訊與來電過濾、防護行動上網；亦可使用電信業者提供的網路防護服務，以阻擋惡意網站、釣魚連結、病毒入侵與惡意程式。
更多自由時報報導
被中國員工害慘！酷澎3370萬用戶個資外洩 恐面臨256億元罰款
重新擁抱對台灣貿易邦交 巴拿馬有譜！宏都拉斯也不遠了
下手要快！好市多7款「大降價」值得囤商品曝光
對台斷交慘輸！宏都拉斯蝦因北京誆騙喪失競爭力 台灣大使曝數據
其他人也在看
果粉哭了！iPhone SE正式「壞了不修」 蘋果一次淘汰8款經典機種
根據官方公告，這次進入停產名單的產品包括：iPhone SE（第一代）iPad Pro 12.9吋 (第 2 代)（Wi‑Fi 與 Wi‑Fi + Cellular 版本）Apple Watch Series 4 的 Hermes 與 Nike 特別版（40 mm 和 44 mm）Beats Pill 2.0 無線藍牙喇叭蘋果的產品支援政策中指出：當某款設備自停止銷...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3
科技時代眼淚再+1 蘋果8款停產舊機曝！經典iPhone難逃終止維修
隨著蘋果iPhone 17問世，舊款設備逐漸被淘汰，成為科技時代的「眼淚」。蘋果近日更新官網停產名單，共列入8款產品，未來將不再提供官方維修服務，其中曾風靡全球的iPhone SE（第一代）也名列其中。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
三星發表三摺機Galaxy Z TriFold！規格、功能一次看 台灣市場也會開賣
三星電子今（2）日正式發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化。以纖薄機身設計，實現旗艦手機的頂尖效能與便攜性，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，Galaxy Z TriFold將於2025年12月12日於韓國正式上市，隨後將於全球各地市場陸續推出，包括中國、台灣、新加坡、阿拉伯聯合大公國和美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
5款中國APP亮資安紅燈 不只抖音、小紅書
[NOWnews今日新聞]快檢查你的手機！數發部表示，抖音、小紅書、微博、微信、百度雲盤等5款APP過度蒐集用戶個資與過度要求權限，具有高度資安風險，不僅可能讓信用卡被盜刷，遭竊取聲音與面部後，還可能...今日新聞NOWNEWS ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
三星10吋「三摺機」突襲亮相！ 台頂規價恐破10萬
有專家認為摺疊手機，未來可能會蠶食平板市場！光是今年12月前就有五個不同手機品牌，推出新款摺疊機，三摺機始祖「華為」，9月發布10.2吋、機身最薄處只有3.6mm的新機；三星也不甘示弱，12/2突襲公布首款10吋三摺機，售價約台幣7.7萬，市場預期來台後，頂規價格可能突破10萬元，而外界推測，新機最快今年底至明年初，有機會在台上市。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
Apple年末降價大促銷 全新iPad Pro零元入手
電信年末促銷Apple商品優惠上陣，新平板電腦下殺0元(圖/台灣大哥大 提供)卡優新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
三星3摺疊機來了! Galaxy Z TriFold台灣將會販售
三星電子今日發表旗艦摺疊新機Galaxy Z TriFold，三星表示，Galaxy Z TriFold搭載最先進的摺疊螢幕技術，針對多摺疊的獨特應用情境全面優化，左右展開後，10吋沉浸式螢幕躍於眼前，打破常規的創新型態，進一步鞏固在行動AI時代的領導地位。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
無人機「手勢操控」輕鬆上手！新手必學動作「控制遠近」
新一代空拍機功能大幅升級，操控更加直覺，還具備跟隨模式，專為新手設計！YouTuber實測顯示，它能穿梭於樹木縫隙，展現「飄移」特技。然而，電池續航力與前代相比無明顯改進，畫質也略遜於陸牌8K機種，但價格優勢明顯，約1萬元有找。在台灣飛無人機需留意，耶誕、跨年等人潮聚集場合多為禁飛區，違規最重可罰150萬元，飛行前應先查詢，以免觸法。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE竟是手機吃容量怪獸！他一刪群組崩潰大當機 官方揭2招順暢瘦身
新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。鏡報 ・ 56 分鐘前 ・ 1
中企秀數百機器人列隊被疑假片 「一鏡到底還原真相」
中國機器人公司優必選（UBtech）日前發布一段視頻，數百台Walker S2人形機器人整齊列隊於倉庫內，這些機器人齊齊...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
Sony α7 V發表，睽違4年大改款、首搭部分堆疊感光元件與全新BIONZ XR2處理器
在日前預告之後，Sony正式揭曉睽違4年未作更新的標準款全片幅無反相機，並且確定以α7 V為稱，更標榜「重新定義標準」的口號，將「AI x SPEED」作為核心開發目標，其中搭載部分堆疊 (Partially Stacked)的Exmor RS感光元件、首度採用整合AI加速架構設計的全新BIONZ XR2影像處理器，在效能、對焦與畫質上實現全面躍進。Mashdigi ・ 5 小時前 ・ 發起對話
當彰化彭于晏不是夢！Google推出匿名留言功能 設定教學一次看
許多人遇到「很雷」的餐廳或店家時，會到Google Maps留下一星負評，卻又擔心遭到店家「肉搜」。Google近日針對 Maps更新評論功能，正式推出「匿名評論」制度，使用者可自訂暱稱與頭像匿名留言，不僅提升隱私，也鼓勵更多人放心提供真實回饋，未來評論區恐將出現許多有趣暱稱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
為了保護你的安全！印度擬強制蘋果、小米等各大廠牌，新機上市前「必須預載」官方資安軟體
印度政府傳出以保護用戶安全為由，由電信部私下要求、境內各大智慧型手機製造商，未來必須在「所有新出廠設備」上，預載一款名為「Sanchar Saathi」、由官方設計的網路安全應用程式，而且還必須強制綁定不得被刪除。除了新機預先安裝外，各家廠商還必須向舊機用戶發送更新提醒，以此將政府App裝入更多手機內。《路透》引述一份政府文件指出，為了應對近期激增的網路犯罪......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
陸數位靶場曝光 台灣也在鎖定範圍
國際資安研究員NetAskari近日釋出最新資料顯示，中國大陸公安系統使用的「數位靶場」系統，代號為「遠征雲」，這並不是...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
資訊服務領導品牌「叡揚資訊」37年深耕企業數位轉型 以AI+雲端+資安打造永續競爭力
圖▲叡揚資訊打造雲地兼備系統，助力企業接軌國際趨勢。 【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著ESG永續發展、AI智能應 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家》加密App淪幫派犯罪掩護 司法界籲填補「小木馬」權限缺口
本報獨家報導，台黑幫透過中國工程師打造「客製化加密」作為反偵查網。這類自毀、無備份的封閉式設計，已使通訊保護法與現行監察制度在實務上形同虛設，重大犯罪偵辦與取證因此受阻。司法界點出，最關鍵問題不僅於技術追不上，法律授權也仍存明顯缺口，使檢警在關鍵時刻無法採取必要行動，呼籲立法機關應正視「偵查小木馬」自由時報 ・ 4 小時前 ・ 1
富邦證券推出全新「富邦AI PRO」APP
【記者柯安聰台北報導】富邦證券正式推出新一代投資交易APP 「富邦AI PRO」，智慧投資全面邁入新階段。「富邦AI PRO」以生成式AI與跨市場整合為核心，結合台股、海外股、期貨等服務，並搭載全新介...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
郵局明年停止代售臺鐵車票 臺鐵籲旅客多利用e訂通與四大超商購取票
國營臺灣鐵路股份有限公司（下稱臺鐵公司）今（一）日宣布，自明年一月一日起，中華郵政將全面停止代售臺鐵車票服務。隨著多元售、取票管道已成熟發展，包括「台鐵e訂通」APP與四大超商服務均更為便捷，建議旅客多加利用，以提升行程規劃效率。臺鐵說明，自八十七年九月一日開辦郵局取票後，陸續於一百年十二月二十二日導入超商取票服務，並於一百零八年一月二十三日推出「台鐵e訂通APP」QRCode取票。如今因數位化服務普及，郵局代售功能已不再必要，因此自一一五年起正式結束。臺鐵指出，「台鐵e訂通」APP已成為旅客最便利的購取票工具，具備以下優點：一、手機即可完成購票、付款、取票，無需至車站排隊。二、支援信用卡、行動支付（如ApplePay、GooglePay）等多元付款方式。三、旅客可直接出 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
DJI Pocket 4 曝光，電池容量提升20%，1吋大底，6K/60fps 錄製
文章來源：Qooah.com 近日，美國聯邦通信委員會（FCC）文件顯示，DJI 代號為 2ANDR-OP04 的新規格完成註冊，確認其為 Osmo Pocket 4 雲台相機。核心亮點在於電池容量的顯著提升，該機搭載額定容量 1545mAh、電壓 7.74V 的電池，較前代 Pocket 3 的 1300mAh 提升 18%。 由於消費電子產品營銷常標注更高的「典型容量」（Typical Capacity），行業推測新機宣傳時或標稱 1600mAh 以上，用戶實際體驗的續航升級幅度將超 20%。文件還確認其支援低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）技術，為連接手機 App、無線麥克風等外設提供保障，但藍牙具體版本未明確，前代產品支援 BLE 5.2。 此外，供應鏈消息顯示 Pocket 4 將迎來全面升級：影像系統有望採用 1 吋 CMOS，支援 6K/60fps 影片錄製和可變光圈；音頻方面升級 4 麥克風陣列，支援無線麥克風同步；續航優化至 200 分鐘以上，重量控制在 200 克內，還將搭載 Wi-Fi 6E 協議。 該機由深圳市大疆靈眸科技有限公司生Qooah ・ 1 天前 ・ 發起對話