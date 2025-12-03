點名5款高風險中國APP！數發部警告：恐讀取相簿、外洩個資至境外

數發部今(3)召開「資安高風險 APP」記者會，提醒民眾提高警覺。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部(下稱數發部)今(3)日召開記者會，公布抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款行動應用程式(App)在使用上存在的資安風險，並提出具體防護建議，提醒民眾提高警覺，以保障自身數位安全。

數發部表示，經分析受測App的資安風險，普遍存在六大高風險行為，包含：蒐集敏感性資訊、讀取儲存空間、逾越使用權限、掌握生物特徵、擷取系統資訊、數據回傳與分享。其中，一旦民眾授予App讀取儲存空間的權限，手機內的敏感資料，如定位資訊、通訊錄、信用卡號等，都可能暴露於外洩、盜刷或未經授權的利用風險。

此外，臉部辨識、語音輸入等生物特徵資料，也可能被App蒐集並用於偽造影像或語音，造成親友受騙、假訊息散布等二次危害，加上App若能擷取系統資訊，更可能使詐騙集團掌握使用者習慣與行為模式，提高遭詐騙或騷擾的機率。

數發部提醒，由於中國《網絡安全法》與《國家情報法》允許政府要求企業提供用戶資料，一旦資料在中國境內儲存或處理，民眾的工作與生活資訊皆可能被特定單位取得，風險遠高於一般跨國App。

依據114年9月修正的《資通安全管理法》，公務機關及其業務設備(包含手機、筆電)不得下載、安裝或使用上述具危害風險的App；政府網路(如 GSN)也將全面阻擋這5 App，以維護公部門資安。

為保障個資安全，數發部呼籲民眾避免安裝或使用上述資安高風險App，並在使用其他應用程式時採取以下防護措施：

一.詳閱隱私政策：安裝前務必確認App如何使用及儲存資料，並留意資料是否可能儲存在中國等高風險地區。

二.檢視權限合理性：僅授予App運作所需的最低權限，並定期檢查手機中的權限設定，關閉不必要權限，如定位、相簿、通訊錄等。

三.檢查安全性警示：避免使用要求過度權限、來源不明或評價異常的App。

四.使用資安防護工具：安裝防毒軟體、啟用詐騙簡訊與來電過濾、防護行動上網；亦可使用電信業者提供的網路防護服務，以阻擋惡意網站、釣魚連結、病毒入侵與惡意程式。

