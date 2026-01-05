點名6退役軍官唱和中共 名導怒嗆「垃圾」：對不起同袍弟兄

導演汪怡昕怒批，怎麼換飯吃都行，但忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的就是垃圾。翻攝自汪怡昕臉書



中國對台文攻武嚇不斷加劇，不過國內卻有人向對岸唱和，其中甚至還有人是退役軍官，經常貶低我國國防、大讚解放軍軍力，大肆散播投降主義。對此，《國際橋牌社》導演汪怡昕點名空軍退役中將張延廷、前海軍艦長呂禮詩、陸軍政戰退役上校賴岳謙、海軍退役上校黃征輝、陸軍退役少將栗正傑、陸軍退役中將帥化民，痛批這六人「就是垃圾」，披著退軍外衣、遂行各種私心和利益，對不起同袍弟兄。

汪怡昕昨日（1/4）發文表示，張延廷、呂禮詩、賴岳謙、黃征輝、栗正傑、帥化民這六位，一位畢業於空軍官校，一位畢業於政戰學校，二位畢業於海軍官校，二位畢業於陸軍官校，三軍四校分佈得滿平均的，他沒有因此要無限上綱，貶抑軍校系統或職業軍人，反倒想勸這幾位老學長，該向職軍同袍、學弟妹們好好道歉，這些年來這些人離譜的言行，往往讓其他勤懇愛國的軍人同袍、學弟妹們莫名地被牽連、被抹黑、被看不起。

廣告 廣告

汪怡昕表示，這六位有些他認識、有些他不認識，但他們上節目的內容他也都有好好看過，老實說他們的談話內容並非總是偏頗，有不少論述還算基於專業，可惜的是在特定意識形態下，專業不多。另外仔細觀察一下，退役後開始上節目的職業軍人，剛開始的發言都還小心謹慎，本於專業、中規中矩，「但一段時間後，也許是因為政治立場？也許是因為媒體光環大頭？也許是因為通告收入？也許是因為被特定人士收買？發言內容逐漸『母湯』，這狀況不分軍種、官階、政治立場。」

汪怡昕接著指出，幾乎每個常態性的退軍名嘴都有的毛病，是撈過界、大言不慚地大談自己軍種專業外的專業知識，「陸軍大談海空軍，空軍大談陸海軍，海軍大談陸空軍，更好笑的是政戰的大談陸海空軍！有些人爲了賺通告費，離譜到連製作單位給的稿背錯都不知道。也有那種明明什麼都不懂的低階退軍，夸夸其言大談從沒參與過的高層決策內幕，也有根本沒參贊機要卻道聽塗說，說得像自己就在現場，更有胡扯自己沒參與過的歷史事件，事後被真正親歷者打臉打得啪啪作響。」

汪怡昕痛批，不少人在部隊服役、仰望升官時乖巧無比，意見也不敢提，但一退役了突然砲火四射，變成全軍良心。他每次看著這些人火力全開，都會心想這些人也就是個「人」而已，一個披著退軍外衣遂行各種私心和利益的人罷了。

汪怡昕強調，回到上述這六位的評論，有人帶著對部隊的恨，有人帶著政治立場，有人要服務事業老闆，有人為了敵人給的大把的好處，也有人想選舉，看明白了這些就知道，有些人不過是拿著職軍身分換飯吃，人性如此罷了，「怎麼換飯吃都行，但忘了自己曾為軍人發誓效忠國家，轉而為敵張目的就是垃圾。這種人對不起的不止是國家，真正對不起的是，大部份勤勤懇懇忠於國家義務的軍人同袍弟兄！」

更多太報報導

嗆美國不敢打委內瑞拉 這下臉好腫！11名嘴翻車言論一次看

台名嘴被笑！賴岳謙勸各國學馬杜洛「改用華為手機」防竊聽 中國網友打臉

美國「斬首」擒馬杜洛 周錫瑋大翻車！嗆川普「B-52會被打下」網笑翻：臉好腫