點外送注意！foodpanda、Uber Eats跨年外送暫停服務時間曝

foodpanda、Uber Eats2大外送平台將於各區域管制時間提前關閉平台，停止外送服務。圖／鏡週刊

因應跨年夜，許多地區進行交通管制，foodpanda、Uber Eats2大外送平台將於各區域管制時間提前關閉平台，停止外送服務，不過外帶自取不受限制，建議民眾可提前下訂餐點；待交通管制結束後即恢復正常營運。

因應台北及高雄跨年晚會，foodpanda於31日將依各區管制時間提前關閉平台，停止外送以及 pandago服務；雖然「外帶自取不受影響」，建議消費者可提前下訂：

台北管制區域：12月31日18時至1月1日3時暫停平台服務，並於台北市政府公告「台北最High新年城」之「第三階段」交通管制範圍暫停外送服務。

高雄管制區域：12月31日（三）14時至1月1日3時暫停平台服務，並於高雄市政府公告「2026高雄跨年晚會」之政府公告管制範圍暫停外送服務。

台北跨年晚會將於31日19時起分三階段交通管制。圖／台北跨年晚會官網

Uber Eats跨年夜也有部分區域暫停外送服務，31日配合各地交通管制，將「提前半小時」至交管結束暫停交通管制區域服務，外帶自取不受影響；以高雄第一階段交通管制時間為例，部分路段將於下午14時30分暫停外送，待交通管制結束後即恢復正常營運。

高雄跨年晚會將於31日15時起分三階段交通管制。圖／高雄跨年晚會官網



