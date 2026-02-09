點外送竟見「橡皮筋捆麵線」 雙月食品社致歉：該品項暫停售

有網友透過外送平台訂購雙月食品社的餐點，不料竟發現麵線上還捆著橡皮筋。翻攝自雙月食品社臉書



連續8年獲米其林必比登推薦的「雙月食品社」，昨日（2/8）傳出食安問題，有民眾透過外送平台點餐，發現麵線拌不開，仔細一看才發現上面竟還捆著紅色橡皮筋，讓民眾看了相當傻眼。業者對此坦言，同仁於製作過程中未確實拔除，實在萬分抱歉，除了承諾退費外，也將持續和廠商檢討如何修改製程，避免使用到橡皮筋，以防止類似問題再度出現，在此之前會暫時停售該產品。

昨日有網友在Threads上發文表示，透過外送平台訂購雙月食品社北投店的麵線，沒想到快吃完的時候才發現其中一坨麵拌不開，翻來翻去看到一個紅紅的東西，仔細一看竟然是綁麵線的橡皮筋，直言若被長者或小孩誤食，真的很危險，「已經去電雙月北投店反應了，店家表示會改善，希望不是說說而已，消費者一起監督」。

對此，雙月食品社昨日晚間也在官方臉書發出道歉聲明，針對客人反應餐點內出現橡皮筋，表示是綑綁麵線束的橡皮筋，同仁在製作過程中沒有確實拔除，實在萬分抱歉，將持續和廠商檢討如何修改製程，避免未來再有橡皮筋的使用，以防止類似問題再度出現。在此之前，該品項暫時停售，「對於未能提供最優質的餐點品質，實在感到抱歉！盡速改善。」

