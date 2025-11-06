點外送米糕驚見「小強屍體」 衛生局稽查多項缺失開罰

高雄市 / 綜合報導

高雄有網友在外送平台點了一碗米糕，沒想到準備享用時，發現裡頭有一隻蟑螂屍體，網友立刻反胃想吐，也慶幸自己及時發現沒有吃下去。

蟑螂很大一隻就在米糕的肉燥上，米糕是來自高雄大社區的一間小吃店，衛生局人員到場稽查發現有多項缺失，食材放地上、垃圾桶未加蓋等等，業者也坦承網友PO的照片屬實，衛生局要依法裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

