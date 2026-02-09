點外送驚見「麵線捆橡皮筋」！ 「雙月」道歉宣布：該品項暫時停售

台北市 / 查厚葦 綜合報導

連續8年獲得米其林必比登的「雙月食品社」，昨（8）日傳出食安問題，有民眾用外送平台點餐，沒想到送來的麵線裡，快吃完的時候發現拌不開，結果竟然是綁著一條紅色橡皮筋，讓民眾看傻眼。對此，業者在臉書發文道歉，並承諾退費，坦言是同仁作業疏失，並同時宣布持續與廠商檢討討論，避免類似的問題出現，在此之前，該品項暫時停售。

一名網友昨日在社群平台「Threads」發文表示，自己透過外送平台送餐，購買雙月食品社北投店的麵線，沒想到卻吃到橡皮筋捆著的麵線，他直言，這萬一被老人或小孩誤食真的有危險，當下便致電給當事餐廳反應，餐廳表示會改善。

廣告 廣告

隨後，雙月食品社昨晚在官方臉書發出道歉聲明，針對晚間客人反應在餐點內的異物，橡皮筋為捆綁麵線束的橡皮筋，同仁在製作過程中沒有確實拔除，實在萬分抱歉。晚間持續與廠商檢討討論，如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，避免類似的問題出現！在此之前，該品項暫時停售。最後，雙月食品社也重申對於未能提供最優質的餐點品質，實在感到抱歉，盡速改善。

原始連結







更多華視新聞報導

鼎泰豐改冷凍.冷藏豬肉 雙月停售滷肉飯以降低衝擊

非洲豬瘟衝擊！雙月今起停售4品項 吃不到滷肉飯、瘦肉湯

無法杜絕蟑螂 雙月宣布「創始青島店」即日起關店

