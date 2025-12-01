點外送"未取餐"被退 男衝速食店堵外送員爆衝突

生活中心／綜合報導

11月29日在基隆這名男子，因為點外送沒取餐被退貨，沒想到這個人竟然直接衝到速食店外堵外送員，雙方拉拉扯扯，爆發衝突，外送員甚至被推倒在地，最後是路人以辣椒水結束這場鬧劇。

左邊這名黑短褲戴口罩的男子，扯著戴安全帽的外送員狂毆猛揍，只因為這通外送電話到底有沒有打？雙方互相飆罵，不只爆口角、還爆粗口、甚至是動手腳，週六晚上在基隆市信一路上的這間速食店外，兩人一陣拉扯，外送員趕緊請路人協助報警，原來是在這衝突之前，打人的短褲男訂外送，但外送員到了之後，打電話都沒人接，外送員只好把食物送回速食店，沒想到短褲男衝到速食店堵人，甚至是把外送員推倒在地，最後打人的短褲男是被路人噴辣椒水才結束鬧劇。

點外送「未取餐」被退 男子衝速食店堵外送員爆衝突

短褲男扯著外送員攻擊，遭路人噴灑辣椒水制止（圖／基隆人大小事）





路見不平、拔辣椒水相助，打人的李姓男子，瞬間掩面蹲下，事後還買四大瓶水坐在路邊沖洗眼口。其他民眾：「我會覺得這是奧客的行為，很不尊重人，（可能）兩個都有問題，沒溝通好。」其他外送員：「（客戶）沒有接可以留言，說（東西）放在哪哩，不用跟客戶吵架，都不用都不需要，他們不接（電話）很常（發生）啦，外送員講白一點，就是跑腿而已，那個是太扯了啦，我沒有遇過這種的，那個是太不理性了。」





短褲男遭辣椒水攻擊後，坐路邊沖洗（圖／基隆人大小事）





畢竟大家也都是賺辛苦錢，其他外送員也替被打的同業抱不平，大家互相尊重不是很好嗎？而被打的外送員李先生，最後報案處理，警方調閱監視器後，通知短褲男到案說明，最後依傷害罪偵辦。





