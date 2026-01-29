點手搖熱飲大杯被「自動降中杯」！ 他大讚「這家」沒縮水：是良心企業

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

每到冬天，喝上一杯溫熱的手搖飲是許多人的保暖小技巧。不過，有網友在網路發文抱怨，自己到多數飲料店購買大杯熱飲時，容量常被「自動降為中杯」，唯獨50嵐沒有這種情況，原PO還因此大讚是「良心企業」。貼文曝光後，引發熱烈討論。

多數飲料店購買大杯熱飲時，容量常被「自動降為中杯」，唯獨50嵐沒有這種情況，（圖／翻攝自50嵐）

一名網友在Threads上發文表示，自己到50嵐買大杯熱飲時，發現沒有被自動降成中杯，讓他驚喜直呼：「50嵐是什麼良心企業」。對此，引發許多網友共鳴，紛紛表示：「真的 想喝熱的無條件就沒有別的選擇 直接50嵐了」、「50嵐真的是白月光」、「真的！！好幾間都要減量改中杯 還收大杯的錢」。

不過，留言區也有網友自稱是50嵐前員工，他解釋，「如果是單茶來說，溫飲只會給你400cc茶湯，剩餘補溫水到滿杯」，而奶茶（奶精）類的飲料也是相同作法，「只有鮮奶茶是1:1製作加熱出杯」。

另外也有網友補充其他家點熱飲不會降為中杯的飲料店，許多網友一致表示，「推一間花好月圓，熱飲升級大杯也是不加價喔」、「清心也是照常大杯」、「Comebuy 也是呦～！」、「烏弄、可不可也是喔」、「双十八木也是」、「水巷茶弄也是大杯」、「迷客夏也是唷」。

