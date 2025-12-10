點拉麵千萬別把白飯丟進湯裡 日人：可能會被老闆罵

不少台灣人出國的首選都是日本，無論天冷或是天熱，都會想要來一碗拉麵，不過日籍作家下坂泰生最近在臉書發文提醒，雖然有些人在吃拉麵時都會多點一碗飯配，但白飯上桌後千萬不要做這件事，否則可能會被老闆罵。

（示意圖／Pixabay）

旅居台灣的日籍作家下坂泰生昨（9日）在臉書粉專「日本人的歐吉桑」發文分享，台灣跟日本的一蘭拉麵真的一模一樣的味道，自己每次去用餐，都會加麵2次，再多點1碗白飯。

下坂泰生也分享，日本人的吃法是吃拉麵，接著喝一點點湯，覺得有點鹹再來吃白飯、喝水，大部分的人這樣子輪流吃的，畢竟大多日本人也覺得拉麵的湯很鹹。

不過下坂泰生提醒大家，當你進入到拉麵店，點了一碗白飯上桌，絕對不要把白飯直接放入拉麵湯裡面，他說：「這吃法非常沒禮貌，福岡縣的很兇老闆的話，可能直接罵你。」

