點數每月歸零敬老卡偏鄉難用 蘇泓欽促新北市府重視城鄉差距

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為實現新北城鄉資源均衡分配的目標，新北市議員蘇泓欽日前在議會質詢，直指現行多項市政重大建設及福利政策存在「重都市、輕偏鄉」的弊病。蘇泓欽指出，新北市敬老愛心卡在偏鄉地區幾乎淪為無用。由於該卡免費點數當月未用完即歸零、無法累計，但偏鄉缺乏公車、捷運、火車等主要公共運輸工具，以及合約醫療院所及活動中心，導致長者根本無處使用，政策反而加大城鄉差距。

蘇泓欽建議，市府應將最基本的聯合醫院納入敬老卡使用範圍，並建議未使用的敬老卡可累積使用，讓偏鄉長者也能受惠。他說，雖然新北市長侯友宜以鼓勵每月外出的原意為由，表示不採累積制，但制度實際上僅方便都市的長者，要求市府重新檢視偏鄉落實方案。

此外，蘇泓欽質疑「新北歡樂耶誕城」長期集中在板橋舉辦的規劃並不公平。他指出，除了板橋居民長期飽受塞車困擾外，其他區域也有適合舉辦大型活動的場域，例如明年三鶯捷運線通車後，附近的市立美術館場地寬敞，且曾舉辦世壯運等大型活動，是理想場地。

蘇泓欽強調，如果活動一直只辦在板橋，不如乾脆改名叫「板橋歡樂耶誕城」，要求市府將資源向外擴散。對此，侯友宜回應表示，市府將記下美術館場地建議，未來會嘗試讓更多區域市民參與活動，並允諾明年將多找幾個點，慢慢分散擴大辦理，以回應市民對於公平分配資源的期待。

照片來源：新北市議員蘇泓欽臉書翻攝

