點數經濟再升級！Yahoo購物宣布2026年起「可折也可累」

Yahoo拍賣「新賣家入厝大吉」方案即將開跑，新賣家1月1日起至3月31日活動期間，可享免成交手續費三個月及免費行銷資源。

消費累積OPENPOINT導入網購場景 12月會員日先享折抵回饋 年末最高19%優惠一次到位

【記者 沁諠／台北 報導】點數經濟再進化！Yahoo購物宣布，自2026年起平台消費除可折抵OPENPOINT，還能同步累積點數，消費即可享0.33%回饋 （四捨五入至小數點第二位），1點可折抵1元消費，正式打造「可累、可用」的長期點數回饋循環機制。透過雙方生態圈的深度串連，將OPENPOINT導入日常網購消費場景，讓Yahoo購物會員所累積的點數，能跨通路、跨品牌靈活運用點數至統一集團旗下的超商、量販與多元的生活通路，進一步擴大折抵彈性，也為會員創造更高價值的消費新體驗。為慶祝即將全新升級，也迎接年末購物高峰，Yahoo購物年度壓軸會員日將於12/24至12/26、限時三天登場，uniopen會員消費最高可享19%回饋，同步推出精品、美妝與3C商品優惠，滿足交換禮物與年末換新需求。同時，Yahoo拍賣也針對新賣家推出「新賣家入厝大吉」方案，祭出三個月免交易手續費等利多，從買方到賣方全面加碼，刺激電商市場熱度持續升溫。

點數折抵已成消費習慣，累點機制明年上線再升級

Yahoo購物除既有「購衷心」VVIP 制度穩固高黏著會員外，今年5月攜手uniopen會員生活圈，開放會員綁定帳號並導入點數折抵消費，每月24至26日更推出uniopen會員優惠活動，全面擴大點數經濟應用。Yahoo購物表示，開放OPENPOINT折抵以來，綁定會員中已有超過6成實際產生消費行為，其中逾4成會於結帳時使用點數折抵，整體客單價亦高於全站約3成，顯示點數已成為影響會員消費的重要誘因。隨著累點機制於2026年1/1上線，Yahoo購物中心站上綁定uniopen會員，消費點數將從「單次折抵」，升級為全面給點，單筆消費即可回饋0.33%，1點可折抵1元消費，建立「可長期累積、可持續用」的回饋循環，進一步提升會員黏著度與回購動能。

▲Yahoo購物於12月24日至26日推出會員日，合計最高回饋達19%，年底前天天進站再抽1212 OPENPOINT等多重好禮！

12/24–26 uniopen會員日登場，最高回饋19%放大年末購物力

迎接年末消費高峰，Yahoo購物於12/24至12/26推出會員日，活動期間刷中國信託uniopen信用卡可享最高12%回饋，消費滿1,500元再送5%，購衷心會員筆筆消費再加碼2%，合計最高回饋達19%。此外，12/25前更加碼推出聖誕限定回饋，全站消費刷指定銀行最高享2,500刷卡金、年底前天天進站再抽1,212 OPENPOINT、星巴克分享券等多重好禮，還祭出快速到貨商品滿千登記送100 OPENPOINT限時加碼！讓會員可輕鬆於年末購物檔期中，率先放大點數使用效益，為明年累點機制上線提前暖身。此外，12月份首次綁定uniopen會員還可獲得OPENPOINT 10點、星巴克好友分享券！

買賣雙向全面加碼！Yahoo拍賣推新賣家「入厝大吉」方案

除購物端優惠持續升級，Yahoo拍賣亦同步推出「新賣家入厝大吉」方案，持續以實質優惠支持新賣家進場。自2026年1/1起至3/31止於活動期間內，全新賣家可享免成交手續費三個月，並獲得粉絲通、折扣碼與直播資源等免費行銷資源；商品刊登達10件以上，還可加碼獲得「店鋪」功能三個月及1,688元廣告回饋金，協助賣家把握年末與年初消費動能，快速啟動經營。（照片業者提供）