點數翻倍過好年！uniopen App冬至湯圓轉轉樂 天天168點數輕鬆拿 三大活動攻略一鍵輕鬆賺回饋
12月是一連串節慶爆棚的快樂月份！有冬至吃湯圓、聖誕節交換禮物，還有跨年迎新年，每個節日儀式感都讓人期待，不管你是喜歡節慶氛圍的浪漫派，還是每天精打細算、追求CP值的務實派，uniopen App今年特別祭出「冬至湯圓轉出好運」系列活動，天天都有機會免費抽獎一次，最高可拿OPENPOINT 168點，整個12月就是一路轉出好運、迎來好福氣的小確幸時刻，而且操作超簡單，動動手指就能把點數塞滿口袋，這篇幫大家整理好三大必收攻略，活動期間只要跟著這些步驟走，輕鬆就能累積可觀回饋點數，拿來換超商咖啡、購物折抵都超實用！
攻略 1：冬至湯圓轉盤開轉！每天最高拿168點
從12月開跑的「吃點湯圓迎好運」登入抽點活動，是這波最不能錯過的重頭戲！玩法超簡單，每天打開uniopen App就能免費玩一次轉盤抽獎，轉到10點、20點都不奇怪，轉到168點直接爽喊「今天我最幸運！」，而且168這個數字本身就超吉利，象徵「一路發」的好彩頭。
這個活動最棒的地方就是「零門檻、天天玩」，不用消費、不用綁卡，只要打開App按一下就能參加，連續每天都來報到，累積下來的點數真的很驚人，私心建議可以把轉盤時間設定在每天早上9:30，活動一開始馬上抽！順手轉一下就當作每日小確幸，12月直接變成你最划算的點數收割月。
＊溫馨提醒：每天的抽獎獎項數量有限，記得早點到uniopen App報到參加抽獎唷！
攻略 2：聖誕跨年最嗨活動 「我在這裡過節」發文就送點數
想跟大家分享你在城市某角落過節的氣氛，uniopen App地圖貼文活動「我在這裡過節」12/15正式開跑，讓你邊記錄生活、邊領回饋點數！活動玩法很簡單，只要在活動期間到App內的地圖功能發文打卡，分享你的聖誕布置、跨年倒數現場、或是任何有節慶感的照片和心情，就能直接領取OPENPOINT 1點，別小看這1點，如果連續每天發文，從12/15到12/31就能累積至少17點，而且這是完全免費、只要願意分享就能拿到的回饋，更棒的是，每天早上10點後前300名發文的用戶還能拿到限量「早鳥禮」，越早參加越賺。
這個活動最適合本來就喜歡拍照打卡、記錄生活的人，把原本就會做的事情變成「邊玩邊領回饋」的雙贏模式，而且在地圖上發文還能看到其他用戶分享的節慶景點和餐廳推薦，說不定還能挖到私房的聖誕打卡點或跨年好去處，一舉多得！
攻略 3：首次下載 CITY CAFÉ 免費喝
還沒下載uniopen App的朋友，現在就是最佳入手時機！從11/24起，首次下載App的新用戶可以立即領取好康券，免費喝一杯CITY CAFÉ中杯熱美式，而且這個首登禮完全不用任何消費門檻，下載App、完成註冊就能直接領取，是送給自己最實在的小確幸，不過要提醒大家，首登禮數量有限，領完就沒了，想喝免費咖啡的話動作要快！
已經是uniopen老用戶也不用覺得吃虧，因為「好友募集」活動持續進行中，這個活動的玩法是邀請親朋好友下載App並輸入你的專屬邀請碼，雙方都能各拿到OPENPOINT 5點，等於一次推薦就賺10點（你5點+朋友5點），如果朋友多、人脈廣，邀請10個人就能賺50點，20個人就是100點，累積起來非常可觀！
更誘人的是，這個活動還設有排行榜競賽機制，每週邀請人數最多的「週冠軍」可以額外領取500點OPENPOINT，到12/28止邀請人數最多的「總冠軍」，更能再領1000點大獎，建議把邀請碼分享到家族群組、同事Line群或社群平台，順便跟大家分享這三個攻略，新舊用戶都有專屬好康，好友越多賺越多，直接把12月變成點數大豐收月！
立即下載uniopen App領好康👉https://lihi.cc/Hee8X
