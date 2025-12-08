點滿節日氛圍！耶誕雪花餅乾

耶誕雪花餅乾

耶誕腳步近了,可愛的雪花造型餅乾很適合這個時候,雪花中間透明的玻璃感夾層,放入可食糖飾,手輕輕晃動還會發出沙沙聲響,非常可愛也受歡迎🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

食材

餅乾 低筋麵粉, 115克 無鹽奶油, 55克 蛋液, 20克 糖粉, 45克

玻璃糖漿 細砂糖, 100克 水, 30克 水麥芽, 30克



料理步驟





步驟 1：軟化的無鹽奶油,加入過篩糖粉,攪打至均勻鬆發





步驟 2：分次加入蛋液



步驟 3：攪打至蛋液與奶油相融合,如照片狀態





步驟 4：拌入過篩的低筋麵粉,輕拌勻





步驟 5：麵團放入冷藏,鬆弛30分鐘





步驟 6：鬆弛30分鐘後,從冰箱取出,桿成0.3公分厚的薄片,別太薄!容易破掉!之後拿模子壓下圖案,我用雪花模(若真的沒有雪花模,可以依你現有的耶誕風壓模都可以使用),模子約7公分大**桌上可以撒少許麵粉輔助





步驟 7：壓好後在中間壓一個直徑約2.5-3公分的小圓





步驟 8：入烤箱,160度,15分鐘





步驟 9：出爐放涼





步驟 10：放涼準備煮糖漿,在煮糖漿前,將餅乾排好!等一下不會手忙腳亂!將餅乾兩兩成對,一正一反!一正一反擺放很重要!這樣玻璃間才有空間放入糖飾珠珠!餅乾底下可以墊烤布或烤紙防沾





步驟 11：餅乾全涼後,開始煮糖漿,其實做中間玻璃面除了煮糖漿外,也可以用現成糖果去製作,但我覺得糖漿比較有透明感!所以用糖漿,將玻璃糖漿材料(水,白細砂,水麥芽又稱水飴英文叫glucose syrup),放入鍋中,開中大火





步驟 12：煮至溫度150度,糖漿滴入水為脆糖狀!其實糖溫在130-140度時,糖會慢慢變脆糖狀!但為了口感與怕糖漿返潮發黏,建議煮到150度!溫度別在高下去,會變焦糖色!!





步驟 13：糖漿好後,馬上淋入餅乾中,待全涼





步驟 14：餅乾待涼時,開始製作糖霜,糖霜我用兩杯糖粉+1.5大匙蛋白粉(w牌)+飲用水（ㄧ大匙ㄧ大匙邊打邊加），直到糖霜雪白帶膨發感，提起帶彎勾，要製作餅乾時，再微調濕度>>糖霜打足至澎發感,比較不容易返潮反濕!我的糖霜至做好後,放在保鮮盒中密封,以防乾燥,冰箱保存,保存兩周沒問題





步驟 15：調好你要的濕度即可





步驟 16：即可裝飾,糖霜兩兩成對,我只裝飾上面那一面





步驟 17：糖霜全涼後,取一底部那面,中心放上糖飾珠珠,珠珠可以就你的玻璃空間大小斟酌大小,太大就不會動!若真的想放大珠珠,可可放三層餅乾,中間那層不淋上糖漿,空間會比較大!但成品會比較厚些





步驟 18：倆倆沾黏,即完成





步驟 19：非常有耶誕氣息的餅乾





步驟 20：耶誕雪花餅乾

