一點火星險釀大禍！雪霸大霸線突發火警 66平方公尺林地受損
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園轄下的大霸線3.8公里處11日傍晚約5點多發生一起火警，所幸附近九九山莊管理人員眼尖急忙以滅火器撲滅，林保署新竹分署也集結10名救災人員連夜上山處理餘燼，才未造成延燒。林保署新竹分署今天表示，民眾前往高山地區切記小心使用火源，以免釀成難以收拾的山林火警。
林保署新竹分署今天指出，當時第一時間獲報，雪管處工作人員先用滅火器撲滅火舌，之後新竹分署與救災人員揹著裝備連忙上山，12日中午時分抵達現場，透過砍刀挖開下方仍冒煙、還有餘燼的五葉松後，再灌水進泥土澆熄殘火，總共燃燒面積約66平方公尺。
林保署新竹分署提醒，該處已經多年未發生火警，由於山莊就在附近、野炊造成火警可能性也低；新竹分署也強調，由於事發地點海拔約2600多公尺，正處於每年乾燥季節，所以呼籲民眾小心於高山地區使用火源如抽菸亂丟菸蒂等行為，以免火勢一發不可收拾。
雪霸國家公園管理處也指出，目前屬山區乾旱季節，也是森林火燒好發時節，此次火警警示雪霸轄內高山森林一旦失火，復原時間長、代價極高。雪管處強調，只要一點火星就可能造成大片林地受損，甚至引發難以挽回的生態衝擊，嚴禁在森林區域內抽菸、撿拾枯枝落葉燃燒取暖或不慎用火烹煮食物等行為。
