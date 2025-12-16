點火燒過也沒用？營養師示警：心肌梗塞發病前都「食用過一料理」 三高族群要注意

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

天氣轉涼，不少民眾偏好進補、享用熱呼呼的麻油雞、羊肉爐或薑母鴨，但「加酒烹調、點火燒過，酒精就會消失」的說法，恐怕是迷思，營養師趙強近日在臉書提醒，根據研究指出，即使料理過程中加入酒類並點火燃燒，酒精仍無法完全去除，甚至可能殘留高達75%，呼籲民眾特別留意，盡量避免食用。

營養師趙強近日在臉書粉專發文提醒，許多人誤以為只要將料理中的酒點火燒至火焰自動熄滅，酒精就會完全揮發，但實際上並非如此他引用研究結果表示，這類「加酒點火」的烹調方式，酒精仍可能大量殘留，對身體造成負擔。

他也進一步提醒，像是麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等常見冬季進補料理，不僅含有酒精，往往同時伴隨高油脂攝取，對於本身有心臟病、高血壓或高血脂等慢性疾病的族群而言，並不是理想的飲食選擇。

趙強分享臨床觀察經驗指出，近一個月他在心臟內科加護病房中，曾遇到多起心肌梗塞個案，患者發作前不久皆曾食用這類高油、高酒精的進補料理，證據表明相關風險不容忽視，應避免過度依賴酒精或高油脂料理，可選擇清燉、少油、低酒精的烹調方式，並依自身健康狀況調整飲食內容，才能真正達到保暖與養生的目的。

