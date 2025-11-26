點火軍工股！ 追加1.25兆國防預算「這4檔噴漲停」

軍工股氣勢如虹。（圖：motionelements）

總統賴清德投書《華盛頓郵報》提出400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，不僅將用於重大對美軍事採購，也將大幅強化台灣不對稱戰力，今（26）日軍工股氣勢如虹，雷虎（8033）、中光電（5371）鎖漲停，龍德造船（6753）、亞航（2630）也噴漲停。

《華盛頓郵報》今天刊登賴清德總統以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」（Taiwan’s president: I will boost defense spending to protect our democracy）為題的投書。

賴總統在投書中強調，因中共對台軍事威脅不斷且日益嚴重，政府大幅提高國防支出捍衛台灣民主，包括將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，將大幅強化不對稱作戰能力，包括無人機、反制無人機系統、造船與國防供應鏈等領域，目標是在北京動武的決策過程中，加入更大的成本及更多不確定性，以增強嚇阻。

在總統釋出1.25兆元國防預算消息後，軍工股全面點火，軍工及國防自主概念股全面爆發，指標股雷虎、中光電股價跳空鎖住漲停，造船及維修體系也同步起飛，龍德造船盤中亮燈漲停，台船也一度急拉逼漲停，盤面另有多檔國防概念股勁揚超過半根停板。

