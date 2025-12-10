"點燃生命之火"點燈募款活動 現場百人齊聲歡呼

民視新聞／綜合報導

這幾年，台灣經濟成長快速，但家庭貧富差距將近67倍，弱勢家庭的經濟壓力依然沉重。為了讓孩子們能有更好的生活，中信慈善基金會趁著年末，舉辦「點燃生命之火」愛心募款活動，週三晚間舉行點燈活動。

手放燈柱，耶誕樹瞬間亮起，小朋友拿著手燈開心揮舞，現場百人齊聲歡呼。中信慈善基金會舉辦第41屆「點燃生命之火」募款活動，中信銀拋磚引玉，率先捐出200萬元，希望鼓勵更多民眾參與公益活動，讓每一分善款都能用在最需要的孩子身上。接受扶助的女孩小月也在現場分享，受到社會的愛心幫助，如今也有營養的食物可吃，也有學習的機會，減輕家庭負擔。

「點燃生命之火」點燈募款活動 為弱勢兒童與家庭送暖

