點燃禁忌慾火！「美乳女神」席德妮史威尼全裸大戰男主人

《家弒服務》席德妮史威尼與布蘭登斯克勒納大尺度演出。（圖／車庫娛樂）





全球暢銷小說改編驚悚鉅片《家弒服務》（The Housemaid），由《失蹤網紅》名導保羅費格（Paul Feig）執導，《愛愛愛上你》席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、《辣妹過招》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）兩大人氣女星主演，今（18）日公布「終極預告」。

亞曼達賽佛瑞（左）、席德妮史威尼出席《家弒服務》洛杉磯首映會。（圖／翻攝自extratv IG）

席德妮史威尼飾演的女傭「米莉」，飽受情緒陰晴不定的女主人「妮娜」欺凌，溫柔體貼的男主人「安德魯」成為她在這棟豪宅裡的浮木。安德魯帥氣多金又大肌，讓米莉大暈船，直到一次主僕兩人被迫在外面過夜，終於天雷勾動地火「大戰」一整晚，也讓米莉動了取代妮娜成為新任女主人的念頭，使劇情朝向不可收拾的方向邁進。

席德妮史威尼和飾演安德魯的布蘭登斯克勒納（Brandon Sklenar）在片中有許多親熱戲碼，兩人也挑戰大銀幕全裸演出，對於兩人的情慾演出，席德妮史威妮表示：「在拍攝這類場景時，完全信任你的搭檔非常重要。而我和布蘭登之間就存在著這種完全的信任。我們一起討論所有細節，在整個拍攝過程中，這種安全舒服的感覺讓我感到非常輕鬆自在。」

《家弒服務》洛杉磯首映會劇組全體出席，其中又以「美乳女神」席德妮史威尼致敬瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）主演電影《七年之癢》的造型最為吸睛，大秀事業線與傲人上圍。台灣首映也不同凡響，現場特別打造呼應電影氛圍的沉浸式體驗，不僅準備了電影特製的廚房圍裙與烘焙手套，讓觀眾拍照合影、彷彿瞬間化身女主角。《家弒服務》12月31日全台上映。



