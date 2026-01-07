點燃科技力 苗栗115年度國中小SCRATCH創作競賽登場

比賽現場選手全神貫

苗栗縣115年度「貓裏喵盃SCRATCH創作競賽」現場實作複賽7日在苗栗縣立巨蛋體育館正式展開，在115隊報名線上初賽並經過激烈角逐，最終由44隊脫穎而出晉級今天的現場實作複賽。參賽選手將在限定時間內，針對現場公布的題目發揮潛力與創意，展現在程式設計、邏輯思維與統整能力上的卓越表現，爭取代表苗栗縣參加全國貓咪盃競賽的殊榮。



苗栗縣長鍾東錦表示，希望透過競賽歷程，讓選手們能在挑戰中累積經驗，從生活需求出發，解決實際問題。縣府將持續推動資訊教育、數位學習及AI課程，豐富學生的學習經驗，並將所學知識靈活應用於未來的學習與生活，共同打造具備數位競爭力的苗栗新未來。

苗栗縣政府表示，為落實十二年國民基本教育課綱所強調的核心素養與自主學習精神，苗栗縣舉辦「貓裏喵盃SCRATCH創作競賽」，希望提供一個「做中學、學中做」的舞台，促進師生彼此交流、觀摩與成長，並鼓勵孩子發揮自主學習的動力，將程式邏輯轉化為解決問題的實用工具，讓科技種子在日常生活中開花結果。