「點燃聖火、體育傳承 」南投全縣運動會逾1.3萬人次參與

南投縣全縣運動會在藍田書院點燃聖火後，接力傳遞至各鄉鎮。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣第七十三屆全縣運動會將於八日盛大登場，六日在南投市藍田書院點燃聖火後，傳遞至全縣十三鄉鎮市，由各鄉鎮市長、國中小校長與鄉鎮市體育會接力，象徵體育傳承。縣政府表示，今年全縣運會計有突破一萬三千人次參與，展現南投縣推動全民運動的成果與熱情，歡迎民眾一起為選手們加油打氣。

在藍田書院主委張振昌引導下，副縣長王瑞德點燃聖火，再將聖火遞給縣府教育處長王淑玲，最後由五育中學聖火隊傳遞出去；聖火起跑後，南投國小師生站在道路兩旁熱烈歡迎，場面熱絡。

王瑞德表示，全縣運動會八日上午在縣立體育場開幕，隨後展開各項競賽，開幕典禮將表揚今年全國運動會南投優秀選手與教練，南投代表隊在本屆全運會勇奪十二金、七銀、十二銅，非六都縣市名列第三，體育的實力堅強。

此次共有三十六項競賽項目，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽與適性體育競賽，動員超過一千六百位裁判、工作人員與志工，總參與人次達一萬三千五百五十餘人次。為了讓鄉親及選手感受南投風情與人文魅力，開幕日將舉辦南投縣良質米食暨農特產饗宴，邀請大家品嘗在地特色美食。

縣府教育處指出，南投縣積極推展全民運動，除了提高體育獎助學金，優化學校運動設施，也規劃興建南投市、草屯鎮、埔里鎮樂活運動館，期望更多選手能在全國乃至國際賽場上發光發熱，為南投爭取更多榮耀。