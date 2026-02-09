點燃音樂的火苗 張雨涵攜手黃柏翔舉辦聯合公益音樂會
【警政時報 陳蒂蒂／台北報導】《點燃音樂的火苗──張雨涵及黃柏翔聯合公益音樂會》昨（8）日由丹絃音樂藝術協會(以下簡稱丹絃)主辦，邀請青年音樂學習者張雨涵與黃柏翔同台演出，透過音樂演奏結合公益行動，傳遞溫暖社會的正向能量。
丹絃創會理事長宋惠君表示，本次音樂會以「讓藝術走入生活」為核心理念，期盼透過公開演出形式，讓音樂成為陪伴社會的一種方式，也讓青年音樂人以實際行動回應公益與文化教育的價值。
本次演出中，張雨涵以穩健且富情感層次的演出表現，成為全場矚目焦點。自幼投入音樂學習的她，長期接受系統化訓練，具備細膩的音感與成熟的情緒詮釋能力，在舞台上展現超越年齡的專注力與感染力。多年累積的校內外演出經驗，使她在音樂詮釋與舞台掌控上展現高度完成度，獲得現場觀眾一致肯定。
值得一提的是，張雨涵於114年桃園市學生音樂比賽中榮獲「特優」佳績，並順利晉級全國學生音樂比賽，顯示其紮實的基本功與穩定的學習成果。張雨涵表示，希望透過音樂傳遞情感，讓更多人在旋律中獲得安定與力量，也期盼讓音樂成為陪伴他人的存在。
與張雨涵攜手演出的黃柏翔，則具備扎實的古典音樂訓練背景，長期專注於演奏技巧與音樂詮釋的深化，演奏風格溫潤且富層次，無論獨奏或合奏皆展現良好掌控度。今年考取桃園市武陵高中，在課業與音樂學習上持續精進。黃柏翔認為，音樂不僅是一種表演形式，更是一種能與人產生連結的語言，因此積極參與公益演出，盼以琴聲陪伴並鼓舞更多人。主辦單位也表示，本次活動能順利推動，亦感謝黃柏翔全家動員支持，從前期籌備到活動當日全力相挺，展現家庭對青年音樂人投入公益行動的實際支持。
丹絃理事長鄭宇成指出，兩位青年音樂人以真誠的初心站上公益舞台，透過音樂陪伴社區、溫暖社會，展現新世代以行動實踐社會關懷的力量。
本次活動由丹絃主辦，推動與籌辦團隊包括創會理事長宋惠君（音樂會推手）、理事長鄭宇成、藝術總監黃清淵校長、首席顧問李銘智、音樂總監兼主持吳秀慧，以及秘書長蔡柔束，共同參與策劃與執行。
此外，藝術總監黃清淵校長特別邀請國立臺灣藝術大學榮譽教授蔡永文蒞臨現場，為兩位青年音樂學習者張雨涵與黃柏翔給予勉勵與支持，肯定其在音樂學習與舞台實踐上的投入與表現，並鼓勵持續精進專業能力。
活動當日亦邀請多位學界、藝文界與社團代表到場支持，包括萍影舞集藝術總監葉雅萍、財團法人桃園市美好福利執行長李俊賢、河合鋼琴總代理東和樂器總經理陳維宏；中華道法總會暨春文堂易經開運學院創辦人林春文院長、副院長許榛家暨國學文化院士代表；桃園市世界華人工商婦女企管協會創會長温碧雲與現任會長楊麗娟暨全體會姐；桃園市鳳麟扶輪社社長鄭秀玲暨全體社友；唐爵愛樂管弦樂團團長唐詩傑，以及各大專院校與高中校長、師生等貴賓出席共襄盛舉。
主辦單位補充指出，本次公益音樂會現場設置創世基金會發票募集箱，並於活動結束後完成交接作業。相關發票募集行動，特別感謝國巨李董事長的協助與支持，促成公益資源順利串聯。協會也指出，近年紙本發票數量逐漸減少，對公益單位收入造成影響，未來於各項公益活動中，仍將持續推動發票捐贈行動，盼透過更多民眾參與，累積善意，支持公益持續運作。
未來丹絃音樂藝術協會將持續推動音樂教育、文化推廣與公益行動，陪伴更多孩子與家庭，讓音樂成為生活中持續發生的力量。
