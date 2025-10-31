點燃AI競賽！輝達攜手韓國 25萬GPU打造AI工廠國

[Newtalk新聞] APEC峰會上，輝達今(31日)宣布，將與韓國合作，在其自主雲端和人工智慧工廠中部署超過25萬塊輝達GPU，以擴展韓國的人工智慧基礎設施。該基礎設施由公共和私營部門共同部署，將為韓國各行業（包括汽車、製造和電信）的人工智慧賦能經濟成長和創新奠定基礎。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示：「韓國在科技和製造業領域的領先地位使其處於人工智慧產業革命的核心，加速運算基礎設施的重要性堪比電網和寬頻。正如韓國的實體工廠曾以其精密的船舶、汽車、晶片和電子產品令世界矚目一樣，如今韓國也能將智慧生產作為一項新的出口產品，從而推動全球轉型。」

韓國副總理兼科學資訊通信技術部長裴京勳表示：「人工智慧如今已超越單純的創新，成為未來產業的基石，韓國正站在變革的門檻上。擴大國家人工智慧基礎設施並與英偉達合作開發相關技術，這項投資將進一步鞏固韓國的優勢，包括其製造業能力。這將助力韓國實現繁榮發展，並使其躋身全球三大人工智慧之列。

以下是重點摘要內容：

韓國政府透過科學技術資訊通訊部投資建置自主人工智慧基礎設施，將在國家人工智慧運算中心以及韓國雲端服務和IT供應商NHN Cloud、Kakao Corp.和NAVER Cloud部署超過50,000個最新的NVIDIA GPU。

三星電子正在建造一座擁有超過 5 萬個 GPU 的人工智慧工廠，以加速其人工智慧、半導體和數位轉型路線圖。

SK集團正在建造一座人工智慧工廠，配備超過50,000個NVIDIA GPU，以及亞洲首個工業人工智慧雲端平台，該平台配備NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPU，用於實體人工智慧和機器人工作負載。

現代汽車集團正與英偉達和韓國政府合作，建造一座配備 5 萬個英偉達 Blackwell GPU 的英偉達人工智慧工廠，以實現用於製造和自動駕駛的整合人工智慧模型訓練、驗證和部署。

NAVER Cloud 正在擴展其 NVIDIA AI 基礎設施，為企業和實體 AI 工作負載配備超過 60,000 個 GPU。

NAVER Cloud、LG AI Research、SK Telecom、NC AI、Upstage 和 NVIDIA 正在開發韓國基礎 LLM，以透過公私合作加速韓國人工智慧應用的發展。

韓國科學技術資訊研究院正在建立一個量子計算和科學發展卓越中心。

以下為APEC會議上，輝達發布完整內容：

世界各國領導人齊聚韓國參加亞太經合組織高峰會之際，韓國科學技術資訊通訊部（MSIT）宣布，將加速部署多達5萬塊NVIDIA最新GPU的計劃，以加速企業和產業的自主人工智慧發展。這項人工智慧基礎設施部署計畫將在未來幾年內逐步擴展。初期，NVIDIA雲端合作夥伴NAVER Cloud將聯合NHN Cloud和Kakao Corp.部署1.3萬塊NVIDIA Blackwell及其他GPU。隨後，韓國將透過建立韓國國家人工智慧運算中心等舉措，在國家自主雲端平台上擴展運算基礎設施。

研究機構、新創公司和人工智慧公司將能夠利用自主基礎設施建立模型和應用程序，從而支持韓國提升人工智慧能力和基礎設施的國家戰略。

此外，NVIDIA正與韓國的產業界、學術界和研究機構合作，共同開發AI-RAN和6G基礎設施。 NVIDIA正與三星、SK Telecom、韓國電子通訊研究院（ETRI）、韓國電信（KT）、LGU 和延世大學合作，開發智慧、低功耗的AI-RAN網路技術。該技術透過將GPU運算任務卸載到網路基地台，降低運算成本並延長設備電池續航時間。

韓國工業巨頭建造英偉達人工智慧工廠，協助先進製造業發展韓國汽車、製造業和電信業的領導者正在大力投資和擴大人工智慧基礎設施，以加速企業和實體人工智慧的發展。

三星正在建造一座擁有超過5萬個GPU的半導體人工智慧工廠，旨在推動智慧製造，並將人工智慧應用於其產品和服務。三星利用NVIDIA的技術，包括NVIDIA Nemotron ™後訓練資料集、 NVIDIA CUDA-X ™、 NVIDIA cuLitho庫和NVIDIA Omniverse，建構數位孿生模型，進而提升複雜半導體製造流程的速度與良率。此外，三星也利用NVIDIA Cosmos、 NVIDIA Isaac Sim和NVIDIA Isaac Lab來推進其家用機器人產品組合的開發。

SK集團正在設計一座人工智慧工廠，可容納超過5萬個NVIDIA GPU，以推進半導體研發和生產，並建造雲端基礎設施以支援數位孿生和人工智慧代理的開發。SK Telecom計畫提供搭載NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU的自主基礎設施，使韓國國內製造商能夠連接到NVIDIA Omniverse平台。該公司還將提供工業雲端基礎設施，以加速新創公司、大型企業和政府機構的數位孿生和機器人專案。

現代汽車集團與英偉達（NVIDIA）正邁入合作深化的新階段，雙方將攜手開發涵蓋移動出行、智慧工廠和終端半導體等領域的人工智慧技術，並利用5萬塊Blackwell GPU進行人工智慧模型訓練和部署。為支持韓國政府建構國家級實體人工智慧集群的倡議，現代汽車集團和英偉達將與政府相關部門緊密合作，加速生態系統建設。此舉將帶來約30億美元的投資，以推動韓國實體人工智慧領域的發展。重點措施包括建立英偉達人工智慧技術中心、現代汽車集團實體人工智慧應用中心以及區域性人工智慧資料中心。

NAVER Cloud 正在擴展其 NVIDIA AI 基礎設施，並計劃部署超過 6 萬個 GPU，包括 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 和其他 NVIDIA Blackwell GPU，用於自主和實體 AI。NAVER Cloud 正為韓國自主 AI 發展的下一階段做好準備，該階段將依託運行在其 NVIDIA AI 基礎架構上的 NVIDIA Nemotron 開放模式。 NAVER Cloud 計劃開發特定行業的 AI 模型，例如造船和安防，並專注於為韓國公民提供普惠性的 AI 服務。

韓國政府與NVIDIA攜手推動LLM研究

韓國資訊通信技術部（MSIT）正與NVIDIA合作推進其「主權人工智慧基礎模型」項目，旨在開發主權語言模型。該專案將整合NVIDIA NeMo ™和開放的NVIDIA Nemotron資料集，以利用本地資料開發和提煉推理模型。

LG AI Research、NAVER Cloud、NC AI、SK Telecom 和 Upstage 等公司參與了該項目，旨在支持自主模型開發。企業、研究人員和新創公司將能夠貢獻模型並使用這些模型，從而創建具備語音、推理和其他能力的 AI 智能體。

LG正與NVIDIA合作，共同推動實體人工智慧技術的發展，並支援物理人工智慧生態系統的建構。 NVIDIA和LG也攜手為新創公司和學術機構提供LG EXAONE模型（包括基於MONAI框架構建的EXAONE Path醫療保健模型）的支持，以輔助癌症診斷。

韓國科學技術資訊研究院 (KISTI) 正與 NVIDIA 合作建立一個卓越中心，旨在利用韓國第六代國家超級電腦 HANGANG 促進研究合作，該電腦配備了 NVIDIA 加速運算功能。

KISTI 也宣布支援連接量子處理器和 GPU 超級運算的全新NVIDIA NVQLink開放架構。 NVQLink 與NVIDIA CUDA-Q平台協同工作，使 KISTI 能夠深入研究量子糾錯和混合應用開發等領域，從而加速未來量子 GPU 超級電腦的研發。

KISTI 還將建立科學研究和開發的基礎模型，並支援研究人員使用開源的NVIDIA PhysicsNeMo 框架開發基於物理的 AI 模型。

為促進韓國經濟發展和機遇，NVIDIA及其合作夥伴正在建立一個全新的創業聯盟，旨在透過NVIDIA Inception計畫扶持韓國新創公司。成員企業將能夠使用來自NVIDIA雲端合作夥伴（包括SK Telecom）的加速運算基礎設施，並獲得NVIDIA Inception計畫以及包括IMM Investment、Korea Investment Partners和SBVA在內的創投聯盟成員的支援。此外，新創公司還將獲得NVIDIA的軟體和專業知識，從而加速下一代企業的發展。

NVIDIA 在透過NVIDIA Inception新創企業扶持計畫所取得的成就基礎上，也計畫與韓國政府合作，支持下一代企業的發展。 NVIDIA 將參與由韓國中小企業和創業部營運的 N-Up AI 新創企業孵化計畫。

