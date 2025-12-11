點燈了！從耶誕點到元宵 彰化秀水「跨年燈會」亮起來

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來了！彰化縣秀水鄉連續7年打造的跨年燈會已在昨天(10日)晚間進行試燈，鄉長林英嘉表示，即日起將一路從耶誕節，點燈到2026年元宵，讓燈海帶來跨年的氛圍，以及迎接春節的節慶歡樂！

秀水鄉公所指出，今年的燈節布置以鄉公所廣場為中心點，沿著市區中山路打造350公尺的璀璨燈海，今年從文化街到秀中街都有燈海點綴，昨天已有許多人搶拍，這是秀水人年年必拍的打卡景點。

秀水燈海今年最受矚目的是秀水國小通學步道的「星星光廊」，有長達150公尺，已成為打卡拍照熱點，光是穿梭在光廊，就讓人覺得幸福滿分。

廣告 廣告

秀水鄉跨年燈海即日起點燈，點燈時間為每晚5點到晚上10點，將一路點燈到2026年3月6日，從耶誕節、元旦、春節到元宵節，在歲末迎新為市區街道帶來節慶感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

宜蘭太平山黃喉貂追捕體型大5倍山羌 獵殺場面超震撼

15縣市強風特報！下半天北部恐轉雨 西部溫差逾10度

旅日正妹曬帶小電鍋「在飯店開煮」 全網炎上︰丟臉丟到國外！

跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖

