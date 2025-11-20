點燈抽限量「純金」錢母小紅包 金價翻成本多1倍

雲林縣 / 綜合報導

為了迎接農曆新年，雲林縣北港武德宮按照往例，準備了20萬元錢母小紅包，其中還有300份裝有純金的錢母，不過近來因為金價上漲，本來300枚金幣，市值大約100萬元，如今變成大約200萬元，成本只少翻了一倍。

宮廟內桌上，錢母小紅包堆成小山，這是20萬份的錢母小紅包，其中還有300份，裝有財神與黑虎造型的純金紀念金幣，這是雲林北港的武德宮，為了迎接新年，準備20萬份錢母分送給到廟裡點燈或走春的民眾，廟方今(20)日上午9點宮開放點燈，民眾大排長龍。

民眾說：「當然是希望可以抽到，對財神爺的信心，它永遠都是財母，(順其自然，憑良心)，對。」有民眾每年都來點，雖然也想抽到金幣，若真的抽到也會好好收藏，祈求神明庇佑。

雲林縣北港武德宮秘書長蘇建華說：「金價開始一直飆升，去年到今年，漲了一倍以上，這300包金幣小紅包，市價超過200萬(元)以上。」

近來金價飆漲，300枚金幣市值從100萬元升高到200萬元，雖然成本比去年多了1倍，但廟方也說，可以讓民眾感受財神爺加倍祝福。

