點燈遊街越夜越美麗 陳美玲市長歡迎大家到宜蘭感受美麗的聖誕節

▲宜蘭市啟動2026聖誕節點燈儀式。

【記者 林明益／宜蘭 報導】一年一度的聖誕節將至，宜蘭市公所13日晚在市民之森廣場舉行點燈儀式，許多民眾專程前來拍照打卡，家長帶著孩子共襄盛舉，欣賞公所周邊設置的聖誕樹以及各式充滿聖誕氛圍的裝置藝術，感受明亮愉快的聖誕氛圍，讓市公所週邊熠熠生輝，每個人都沉浸在燈飾構築的雪景與溫馨中。

▲宜蘭市長陳美玲向現場來賓民眾揮手致意。

宜蘭市2025聖誕點燈活動從傍晚開始，除了有熱鬧的聖誕市集，也有來自幼兒園、國小以及高中的學生出場表演，展現年輕世代音樂及舞蹈的能量，並有泰雅族歌唱大賽總冠軍吳以諾上台獻唱。點燈重頭戲儀式由市長陳美玲、市民代表會代理主席吳建基和代理縣長林茂盛等貴賓共同啟動，今年聖誕樹有變色雪球和麋鹿燈飾，帶領民眾穿越浪漫冬野，一瞥輕舞極光，牆面點綴的閃閃星辰，如雪夜的細語飄落眼簾，照耀浩瀚夜空。

▲現場穿插小朋友舞蹈帶動氣氛。

點燈儀式歡樂的夜晚越夜越美麗，有精采的音樂舞蹈節目，邀請藝人鄧廣福、陳立芹演唱，以及詩班大合唱祈福，讓宜蘭市充滿著愛與祝福。此外活動穿插有大摸彩，大獎有65吋大型電視，讓現場參與民眾滿載聖誕禮物而歸。

▲地方各界貴賓上台提前祝賀大家聖誕快樂。

宜蘭市今年點燈另有遊街特色，晚間8點聖誕燈車繞行登場，十幾輛美麗的燈車從崇聖街市區出發，繞行宜蘭市內街道，把聖誕節的美好福音散播出去。

市公所表示，啟動點燈後，燈飾將在每天晚間5點到11點，點亮市公所的夜晚，並持續到115年3月8日。

▲摸彩幸運民眾與陳美玲市長、吳建基代理主席及代理縣長林茂盛(右)留影。

宜蘭市長陳美玲感謝現場民眾參與，表示公所年年透過聖誕活動以及裝置藝術，讓民眾能一同感受佳節的溫馨氣氛，每當民眾途經市公所週邊時，都能欣賞到美麗的聖誕裝置藝術，感受季節的祝福。今年以聖誕節為主題的市集也邀請了許多特色攤位，跟宜蘭在地青年一起共襄盛舉，聖誕音樂晚會、聖誕燈車繞行更是不容錯過的精采環節，歡迎大家一起來宜蘭市，感受閃亮美麗的聖誕佳節。(照片記者林明益翻攝)

▲抽到大獎電視機幸運民眾高興上台領獎並與陳美玲市長拍照留影。

▲各界貴賓應邀上台為宜蘭市聖誕點燈啟動美麗之夜。

（宜蘭市公所 廣告）