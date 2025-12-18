點特製香草燉飯代表買大麻 南投男開餐館兼販毒

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）詹姓男子經營餐館為掩護，利用暗號販售毒品大麻，如購毒者點餐時表示1份特製香草燉飯代表1單位大麻。南投警方查獲民眾吸食大麻，溯源查獲詹男經營毒品餐館，全案移送法辦。

南投縣政府警察局刑警大隊日前查獲民眾涉非法持有及吸食毒品大麻，報請南投地方檢察署檢察官鄭宇軒指揮溯源擴大偵辦，發現埔里鎮詹姓男子以自身開設的餐館為掩護，利用特定餐點名稱或菜色組合如「創意私房菜」或「深夜限定美食」，作為交易毒品暗號。

縣警局刑警大隊今天向媒體表示，顧客與詹姓犯嫌聯繫時，點餐1份「特製香草燉飯」代表1單位大麻，或是以「升級套餐」暗示更高劑量，利用一般餐飲業語言和流程，企圖躲避警方查緝和其他民眾懷疑。

刑警大隊表示，經專案小組蒐證，日前持南投地方法院核發搜索票前往詹嫌經營餐館搜索，當場在餐館廚房查獲研磨器3組、小分裝大麻9包（毛重29.6公克）、吸食器2組、電子磅秤2台、分裝袋3包、罐裝大麻葉2罐（毛重63.2公克）、濾嘴2包、捲菸紙1包等證物。

刑警大隊續追大麻流向，分至埔里鎮、集集鎮、魚池鄉等查獲下游買家8人，全案詢問後依涉犯毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦；縣警局長謝宗宏說，製造、運輸、販賣第2級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。（編輯：林恕暉）1141218