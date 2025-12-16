點眼藥水沒用？乾眼症新解方改從「鼻子」下手，一次補足3層淚膜

傳統乾眼症治療大多採人工淚液補水，但效果難持久，治標不治本。現國內引進首款用鼻噴促發淚腺，分泌天然淚液的藥物，一次改善缺水、缺油脂、缺黏液的問題。

隨著3C普及和高齡化，國內有乾眼症困擾的人相當多，不分年齡盛行率約7.85％，65歲以上更幾乎每3人就有1人有乾眼症狀。目前市面上治療大多採人工淚液補充水、油脂或黏液，國內首款刺激分泌天然淚液，且採鼻噴的藥物最快將於2026年1月上市，從根本解決乾眼症。

從鼻腔刺激淚腺，一次補足3層淚膜

三軍總醫院眼科部主治醫師戴明正表示，乾眼症是淚膜不穩定所導致，老化、自體免疫疾病、藥物、用眼過度等都有可能引起，門診大約三分之一患者都是因乾眼症狀求診，且隨年紀愈長，發生率愈高，女性又多於男性。

戴明正說明，淚膜是由脂質層、水層與黏液層組成，因此又分成缺水型、缺油型、缺黏液型或混和型的乾眼症。傳統人工淚液大多只能暫時補充水分、油脂或黏液，但效果不持久，需長期頻繁點藥，若使用含防腐劑的眼藥水，還容易引起角膜刺激、紅腫或刺痛。

對於同時合併青光眼、白內障術後、近視手術後需多重用藥的患者，使用人工淚液也會加重眼球負擔；其他像是長者手部不靈活、配戴隱形眼鏡者必須卸下隱形眼鏡才能點藥水等，都可能降低使用的順從性。

因此，國內業者引進首款「乾眼症鼻噴液」，透過在鼻腔內噴入含有「膽鹼受體促效劑」成分Varenicline的藥物，活化鼻腔內三叉神經副交感神經通路，進而驅動淚腺分泌天然淚液，因此能一次補足水分、脂質與黏液。

戴明正進一步指出，人體高達34％的基礎淚液分泌是透過鼻部神經刺激產生，這款新藥獨特的機轉對於曾接受眼科手術的患者，更具突破性的意義。

以白內障手術或近視雷射患者來說，常因角膜神經在術中受損，導致眼表的感知與傳導中斷，點藥效果不佳，引發頑固性乾眼症；鼻噴液因為是作用在鼻腔內的三叉神經，不須經受損的角膜神經路徑，就能重啟淚液分泌機制，讓這群傳統點藥效果不佳的術後患者，有了其他治療選擇。

眼科醫親自試用：乾眼症狀明顯改善

林口長庚醫院眼科部角膜科主任陳宏吉因門診和手術高度用眼，本身就是長年飽受乾眼困擾的患者。他分享，過去每天熱敷眼部、服用健康食品，加上不定時點用環孢靈素眼用製劑，淚液仍然分泌不足，而且人工淚液大約每2個小時就要點一次，點完後必須閉眼一段時間才能繼續工作，影響效率。

他試用鼻噴液2週，透過每天早晚各噴1次，即使偶爾忘記噴也能維持不錯的效果，看診時不需要再頻繁眨眼來維持視力，不適症狀明顯改善。

陳宏吉表示，該款新藥2023年通過美國食品藥物管理局FDA核准上市，首次使用建議每天噴2次，連續使用半個月～1個月，可達顯著療效；常見副作用是打噴嚏，少數可能出現咳嗽、咽喉刺激、鼻部刺激。

戴明正表示，由於該款新藥國內尚未上市且需自費，明年上市後，眼科醫師們會根據更多患者使用情況給出治療共識，屆時有望提供乾眼症患者更多治療選擇，擺脫乾眼困擾。

