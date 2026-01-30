點破北市長選戰綠營致命傷 歷史哥：誰來都是送蔣萬安聲量

台北市長選舉民調陸續出爐，爭取連任的台北市長蔣萬安輾壓綠營可能人選。對此，「歷史哥」李易修直言，綠營無論派誰來，都只是給蔣萬安炒聲量。

綠營被點名挑戰蔣萬安的人選，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅，在對比民調中，與蔣萬安差距最小的是王世堅，但仍大輸蔣萬安。王世堅被問到調結果，明確表明無意參選。

歷史哥29日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，第一個，王世堅只要一選就消耗掉了。王世堅現在就是因為跟民進黨離得夠遠，跟賴清德這個災星越遠；如果距離越近，民調就會越低落，原因就是民進黨現在執政讓人感到「人嫌狗厭」、很臭。

歷史哥質疑，綠營現在派出大量的網軍在「脆」（Threads）上面到處洗板，每天出征，這個有意義嗎？能夠逆轉嗎？原本「脆」的女戰神徐巧芯都可以被逆向、灌文洗版，就知道這有多嚴重。他進一步爆料，上次與一位從事政治公關的朋友吃飯時，對方透露「要自建水房，因為水房全部漲價了，因為有人下了很大的預算嘛。」他進一步細問那一黨，對方含糊說「每一黨都有啦！」

歷史哥指出，這樣大量的洗版，如果是以前只有閉源式或半源式的社群，例如以前臉書獨大，洗版就有效，現在的問題，就跟在做自媒體的困境一樣，平台太多了，做都做不完。

歷史哥續指，現實的情況是沒有人有辦法壟斷，但綠營以為可以壟斷，所以第一件事先把小紅書給砍了，「因為小紅書的暴增到300萬以上的時候，他們很害怕，因為小紅書的特色就是完全不可以談政治。那些傻鳥帳號一進去就馬上暴斃啊」。所以綠營現在到處去灌「脆」，已經沒效了啦。他直言，而年底選舉這一局剛好，「綠營派任何人來都只是給蔣萬安炒聲量」。

