點破國軍待遇落差 羅美玲籲國防部檢討戰鬥部隊加給制度

民進黨立委羅美玲表示，戰鬥部隊加給制度仍有不足，呼籲國防部全面檢視。（圖／CTwant攝影組）

因應兩岸情勢持續升溫，國軍任務與壓力急遽增加，但基層官兵待遇卻長期仰賴各式「加給」堆疊，本俸偏低的結構問題仍有改善空間。民進黨立委羅美玲今（1）日在立院指出，新制待遇設計造成不同單位間的加給仍有落差，基層官兵也反映偶有「升級反降薪」的情況；加上近日審計部查核發現部分高強度單位未被列入戰鬥部隊加給，恐引發更多不滿，呼籲國防部全面檢視並補強制度設計。

立法院外交及國防委員會今日針對「軍人薪資待遇結構現行作法檢討」議題，邀請國防部長顧立雄備詢。羅美玲指出，在審計部查核後，國防部才補把陸海軍飛行部隊機務人員、防空戒護部隊及資通電軍等單位納入「第二類戰鬥部隊加給」的支領範圍，質疑國軍新制待遇設計有疏忽。

她進一步指出，制度設計中可能漏列原本符合「第二類戰鬥加給」資格的部分部隊人員，其性質與職務與原先定義相符，卻未被納入加給範圍。此外，第一、第二類戰鬥部隊約有 7.5 萬人，但僅占志願役的一半，其餘後勤與幕僚人員雖同樣長期高強度輪班、待命，卻無法支領相關戰鬥加給，也引發基層質疑。

對此，國防部長顧立雄表示，戰鬥部隊定義確實需全面檢討。他指出，行政院對戰鬥部隊有明確定義，但在聯合作戰模式下，後勤、支援與技術單位的角色越來越重要，國防部將重新檢視第一、第二類戰鬥部隊的範圍與支領對象，以避免薪資結構出現不合理情況。

國防部長顧立雄赴立法院外交及國防委員會備詢。（圖／周志龍攝）

