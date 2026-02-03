點破重大經濟問題！胡采蘋：南投名間鄉鄉親不要跟人下跪，叫他們賠大錢

記者李鴻典／台北報導

南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，1月31日在南投市舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，反對興建的民眾與茶農下跪要求停止會議，畫面引發議論。財經網美胡采蘋點出此案嚴重經濟問題說，名間鄉鄉親不要跟人下跪，叫他們賠錢，叫他們賠大錢。

名間鄉反焚化爐自救會成員抗議南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐。（圖／翻攝自名間鄉反焚化爐自救會臉書）

胡采蘋今（3）天午間發表長文指出，蓋焚化爐這件事情，誰都不想蓋在自己家旁邊，因此如果我是主事者，一定會考量兩大因素。

第一是當地的地形、水文、交通條件是否適合建造，因為這牽涉到建造的成本。如果沒有聯外道路，我就得開一條；如果地形在不平整的岩塊地形上，整地太花錢，成本就會很高。

第二大考量因素就是當地的經濟活動，如果這個地方沒有什麼經濟活動，那麼環境補償金可能會是居民的一大收入，而且焚化爐所破壞的原有經濟並不大，這是對稅收影響最小、賠償金規模最少，且居民可能需要這筆收入而抗議最少的方案。

胡采蘋說，如果這個地方非常有錢了，經濟活動很活躍，那絕對賠不起這個錢，環境補償金將會很高，每年賠償費用可能不是所負擔得起。如果這個地方的經濟活動還跟農業有關，很難想像有誰會這麼做，因為你會影響到此地的稅收規模，以及你可能要負擔很高的賠償金。

胡采蘋直言，自己不是環保膠，認為只有經濟足夠強，才有能力講環保；但是很多時候環保跟經濟並不是衝突的，例如在南投縣名間鄉的案例上就是這樣。「一開始我們同事在週一的晨會上報告了南投縣焚化爐的題目，我的膝反射反應就是，沒有人會願意蓋在家旁邊，抗議不是很正常嗎？當我們同事告訴我，名間鄉是全台灣手搖飲最重要的基地，40%手搖飲茶葉都來自於此，而我知道其他茶葉可能有相當一部份來自越南，於是我立刻查了名間鄉一年茶葉的產值，大概在新台幣百億上下，知名南部品牌茶之魔手還在當地有兩座製茶廠，以及茶農服務中心」。

胡采蘋說明，根據經濟部資料，台灣手搖飲產業已經到了一年1300億營業額的水準，還在以每年 7%-10%，略高於整體經濟成長率的水準在成長，順帶提一下，2025年台灣竟然創下了8.63%的 GDP成長率，非常恭喜。

也就是説，名間鄉是以百億新台幣的產值，送茶葉到下游飲料店，加上各種水果、鮮奶、珍珠、咖啡等材料，這是滾動了一大串供應鏈的茶產地，整個手搖飲相關產業能養活的員工可能在 10-20萬人左右。

於是她請研究員去深入了解，研究員回報給的結果，我們詳細看了南投縣政府公示的資料，的確初選的六個地點僅考慮了土地面積、聯外交通、禁建建置、環境敏感點（附近是否有社區、住宅、醫院、學校），沒有賠償金評估，而且最終落點的名間鄉新民村，這是冠軍火龍果的產地，距離最大的松柏嶺茶產地只有2-3公里，當地還發生過多次石虎路殺事件。

名間鄉民眾下跪南投縣政府官員，引發議論。（圖／翻攝自名間鄉反焚化爐自救會臉書）

無論單純就環境而言，或者對經濟的影響，名間鄉都不是好的選擇，而她更在意的是經濟問題。

經濟上有什麼問題？胡采蘋指出，因為垃圾焚燒過程中會有廢氣、戴奧辛，而垃圾收集的過程會有廢水、污染水質。儘管焚化爐通常都會有廢水回收設備，將垃圾坑中的廢水築底收集起來，丟入爐內焚燒，但是光是垃圾集中到焚化爐的過程中就有很多廢水流入地下。

而廢水問題最慘的其實是掩埋場，目前埔里水源區甚至還有私人的垃圾掩埋場準備興建。

事實上現代焚化爐已經考慮了很多環境環節，設計得非常周慮，很多問題都考慮到了，對環境的影響真的可以降到很低，例如木柵焚化爐被視為模範，胡采蘋說，並不鼓勵盲目的反對。

但是為什麼仍然有很多焚化爐的抗議事件，例如台中的文山焚化爐抗議不斷？這跟各縣市的行政能力很有關係，講的時候都是合法合規、環保先進，但做出來就是天差地別。

胡采蘋提到，自己從小喝台灣茶長大，每年春天會追各種春茶，三月到五月就是我全年花錢最多的時間，台灣的各種春茶、高山茶、烏龍茶，還有清明節前後必買的中國杭州龍井，現在每天還要喝超過 1000c.c 的日本京都宇治抹茶，我深知茶葉這種農作物的價格，可以經由長年經營，價格越賣越高。

你的品種、你的製法、你採用的茶葉部位、你的捻茶或烘焙等特殊作法，都會增加茶葉的價值，例如茶道級抹茶要研磨到「800目」以下，細到15-20微米才能叫茶道級，但是現在最高級的抹茶已經做到「一億目」，研磨機器非常之貴。

茶迷是全世界的，你能種出有名號的茶葉，用製茶手法為茶葉增值，他的消費者不是只有台灣，是全世界茶迷都會買，價值會經由經營而不斷變高，是最值得長期投資的農作物。

名間鄉反焚化爐自救會成員抗議南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐。（圖／翻攝自名間鄉反焚化爐自救會臉書）

例如她愛喝的堀井七茗園，他們最高級的「金罐成里乃」抹茶，20公克的價格是8640日圓，相當於新台幣1728元，而且有錢也買不到，因為數量很少，每次一上架就被搶空，這是人家做了六百年，才做得出這種價值。

我們台灣人就沒有做六百年、把台灣茶做成全世界最貴的茶，我們台灣人就沒有這樣的決心嗎？好不容易名間鄉已經能以茶經濟立足了，一旦蓋了焚化爐，完全可以想像競爭對手會怎麼攻擊松柏嶺茶園，其實只要每天攻擊茶之魔手的茶是焚化爐口味、戴奧辛魔手，就可以嚴重破壞品牌了，不是嗎？

胡采蘋重申，她講的不是環保問題，她在講經濟問題，焚化爐蓋在這裡，這是多沒有經濟 sense才能這麼做？我們就沒有好好經營六百年，把台灣茶做到世界第一的志氣，而是去茶產地蓋焚化爐嗎？那台灣茶當然永遠不會世界第一。

胡采蘋強調，名間鄉鄉親不要跟人下跪，叫他們賠錢，叫他們賠大錢。

