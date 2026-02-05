點虱目魚粥卻來「粒粒分明湯飯」？ 南北口感大不同

台南市 / 綜合報導

有民眾到台南旅遊點了一碗虱目魚粥，結果上桌後，跟自己想得不太一樣，直呼這是湯飯，不是粥，意外掀起討論，實際到台南和高雄的店家，點了虱目魚粥、海鮮粥，也大多是長這樣，米飯粒粒分明，和北部或其他地方的口感，偏綿滑稠密，不太相同。

民眾到台南點了一碗，虱目魚粥，但上桌後跟他想得，不太相同，碗內米飯粒粒分明，貼文寫下，點了一份虱目魚粥，結果來了一份虱目魚湯飯，誰能懂，民眾說：「在台南就是比較接近，飯湯，我比較喜歡這個，飯加水，煮出來的東西，我們可能都叫做粥，但是每個地方，煮出來的樣貌，可能都會有差異，很好吃的飯湯，類型不太一樣。」

廣告 廣告

實際來到台南的店家，在高湯加入米飯後，再加入小卷蚵仔蝦子，等食材大火滾過就上桌，台南店家說：「先下去熬高湯，高湯起來之後，看是要煮海鮮料，還是煮虱目魚料，煮熟後，再倒我們煮熟的白飯。」鏡頭轉到高雄，也和北部或其他地方，常見的粥，口感不太一樣。

民眾說：「北部人比較喜歡吃稀飯，但是南部人，比較喜歡，有顆粒感的感覺。」高雄店家說：「每一家，每一家，做法不一樣，也是有以前古早時候的虱目魚粥。」南部多粒粒分明口感，也有人說像飯湯，北部則是煮得比較爛，口感多綿滑稠密，像廣東粥，雖然都叫做粥，但口感大不相同，也意外掀起討論。

原始連結







更多華視新聞報導

台南推虱目魚美食 助養殖業風災後穩定產銷

噁！ 吃虱目魚粥「漂滿蟲」 業者歉：是菜蟲.已連繫當事人

「台南人才知的店」！ 虱目魚老店擴建2樓爆違建

