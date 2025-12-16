點蚊香驅蚊…高雄機械工廠「焚鐵皮棺」！老闆心碎背影曝

記者黃啟超、簡榮良／高雄報導

打拼心血付之一炬！高雄大社區鹽埕巷昨（15）晚21時許一處工廠驚傳火警，鐵皮搭建火勢在裡頭悶燒，消防出動47人搶救，火勢撲滅後，機械、車床等生財器具全燒剩骨架。老闆趕到場，映入眼簾滿目瘡痍，腦袋一片空白，初步懷疑是廠房內點蚊香驅蚊釀禍，詳細起火原因有待釐清。

老闆趕到場，映入眼簾滿目瘡痍，腦袋一片空白，初步懷疑是廠房內點蚊香驅蚊釀禍。（圖／翻攝畫面）

昨日晚間21時30分，大社區鹽埕巷，發生工廠火警，其中一間鐵皮廠房火勢在廠房內燃燒，消防局出動23車47人前往搶救，用破壞器材將鐵門切割出一個大洞入內射水，最終於22時12分控制火勢，所幸無人受傷受困，唯獨工廠內各式機械和車床器材被燒剩骨架。

老闆趕到場，無能為力只能旁觀，初步了解，疑似廠房內點蚊香驅蚊造成，但火警原因及實際財損還有待進一步確認。

機械、車床等生財器具全燒剩骨架。（圖／翻攝畫面）

消防局出動23車47人前往搶救，用破壞器材將鐵門切割出一個大洞入內射水。（圖／翻攝畫面）

