「點豬舍」不是賣吃的 大票人唸完笑瘋：只有台灣人會懂

台灣人愛諧音哏，不少地方都可以找到神奇的店名，近日一名網友在路上看到一家店叫「點豬舍」，但卻不是賣吃的，他傳到網路上詢問這是什麼店，結果一票人用台語、台灣國語的口音跟著唸，發現這個店名唸起來其實是「電子鎖」，笑說除了台灣人絕對沒人能搞懂。

一名網友近日在臉書「爆廢1公社」貼出一張照片，只見某間店家招牌寫著「帕奢席」、「點豬舍」，讓原PO搞不清楚這到底是什麼店，拍下照片傳到網路上詢問。

不過其他網友看到照片馬上笑翻，近2000人點讚喊「前面是『打鑰匙』的台語，後面是『電子鎖』，這應該算台灣國語+台語的讀音吧」、「請你叫阿公阿嬤唸給你聽」、「其實這店名如果是賣吃的，感覺也很合理欸」、「第一個比較好懂，但後面那個真的要想一下」、「看來你不是台灣人，不然不可能看不懂，笑死」、「這發音可以用中文寫出來，其實很厲害耶」。

也有不少內行人秒認出，這個地點就在台南市金華路上，笑說「上次看到也拍照問朋友，第一時間真的沒看出來點豬舍是電子鎖」、「年輕人看不懂合理，我阿嬤一唸就知道了」、「這間在郵局對面，上次我媽去辦事也有拍照丟LINE給大家看，我爸笑很久」、「我之前在這間店訂做『不要蔥、不要小黃瓜』的印章，超好笑」。

