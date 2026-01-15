「點豬舍」不是賣小吃！千人一唸招牌秒懂：台灣人專用文字

生活中心／朱祖儀報導

點豬舍是「電子鎖」的台語。（圖／翻攝自爆廢1公社）

不少台灣店家都喜歡使用諧音哏來當作店名，但有時候真的讓人霧煞煞！一名網友近日就發現，有一家店的招牌上面寫「點豬舍」，卻不是賣吃的，讓人看了一頭霧水。文章曝光掀起討論，不少網友一唸才發現原來是「電子鎖」的意思，笑喊「除了台灣人沒人會知道。」

原PO在臉書「爆廢1公社」分享一張照片，看到有一個招牌黑底白字，寫著「帕奢席」、「點豬舍」，完全看不懂是什麼意思，不過從上方及下方招牌看到，「汽車晶片拷貝遙控器」、「電子鎖」、「監視器」等，可猜測應該是與其相關的文字。

不少網友笑翻表示，「唸出來就知道，打鑰匙、電子鎖」、「打鑰匙跟電子鎖的台語」、「你不是台灣人吼！一測就知道」、「這是台灣人專用的吧」、「請你叫阿公阿嬤唸給你聽」、「拍鎖匙（phah-só-sî），電子鎖（tiān-tsú-só）」、「會不會有人走進去說老闆我要豬舍」、「超強的台語空耳。」

另外，還有當地人一眼認出這間店位在台南市，「這照片沒記錯應該是在台南金華路上鹽埕郵局對面」、「我也拍過，還問了朋友」、「之前在他們家訂做的印章，刻不要小黃瓜、不要蔥。」

