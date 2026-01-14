「點豬舍」是什麼店？民眾秒看出非賣吃的：台灣人才懂

生活中心／倪譽瑋報導

民眾在台南的一條路上，發現了招牌有諧音梗的店。（圖／翻攝自爆廢1公社）

台灣不少店家的招牌相當吸睛，近期一家店的招牌寫著「帕奢席、點豬舍」引發熱烈討論，許多網友一眼就看出，這六個字是台語：帕奢席（打鎖匙）、點豬舍（電子鎖）店家和豬肉並無關聯，而是一間鎖店，紛紛笑稱這是台灣人才懂的梗，「超強的台語空耳」、「老闆太可愛啦」。也有在地人指出，這家店在台南市南區金華路上。

2025年底時，民眾在臉書社團「爆廢1公社」發文分享，在某條路上發現招牌寫著「帕奢席、點豬舍」，好奇詢問大家「這啥意思？」

不少人一眼看出，這家店是賣鑰匙的「打鎖匙，電子鎖？應該是」、「打鑰匙、電子鎖，難得有一個我猜得到的」、「打鑰匙、電子鎖的台語」用台語唸帕奢席、點豬舍即可弄懂；大家也笑稱，「超強的台語空耳」、「只做台灣人生意」、「老闆太可愛啦」、「你不是台灣人吼！一測就知道」。

也有在地指出，原PO分享的鎖店位置，是在台南市南區的金華路上，「沒記錯應該是在台南金華路上鹽埕郵局對面」、「台南金華路」，店家附近有郵局、全聯和公車站。用Google搜尋「點豬舍」也能找到該鎖店，甚至還有另一家同樣以「點豬舍」推廣的店，不過其位置已在安南區海佃路上，兩家距離相當遠。

