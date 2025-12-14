一點都不丟臉！泌尿科醫曝男性「增大手術」動機超催淚

泌尿科醫師戴定恩日前在社群平台分享，男性「GG增大」手術的客群主要分為三大族群，其中「藍領暖男」的求診動機特別令人感動。這項在歐美、韓國已相當普及的醫美項目，在台灣仍因負面新聞而被誤解。

男性「GG增大」手術在歐美、韓國已相當普及的醫美項目，在台灣仍因負面新聞而被誤解。（示意圖／Pexels）

「身為一位每天在門診裡，看著一堆兄弟『害羞走進來、自信走出去』的泌尿科醫師，我常被問，來做增大的都是哪種人？是不是很怪？」戴定恩在臉書表示，實際上這類求診者比一般人想像的還要正常、平凡。他強調，就如同女性會進行各種醫美保養，男性也有權讓自己「好看、舒服、自信一點」。

廣告 廣告

根據戴定恩的臨床觀察，第一類求診者為25-35歲的年輕族群，他們的動機最為直白：「想讓自己更好看、更有自信」。這群年輕人願意投資自己，將資金花在「最有效、最能提升自信」的地方，心態健康且理性，如同健身練胸肌，順便將私密處也升級。

第二類則是40-60歲的高收入族群，這些年收入百萬的人士外在條件已經到位，包括車子、房子、事業、名錶等，他們突然意識到：「外在都顧好了，裡面也該顧一下」。這群人追求的是整體自信與生活品質，將增大視為一種高質感的自我提升。

戴定恩表示，增大這件事本質不是炫耀或怪癖，與剪頭髮、健身、做醫美一樣，都是讓自己變得更喜歡自己的方式。（示意圖／Pexels）

戴定恩特別提到第三類「藍領暖男」，這群同樣40-60歲的男性雖然工作辛苦、收入不一定高，但他們求診的理由都是為了另一半。「我想讓她更滿意」、「我想讓我們的關係更和諧」、「我沒什麼可以送她，但我可以提升自己」，這些純粹的心態令戴定恩深感敬佩。

「男生不是鋼鐵人，也不是天生一定『完美到零瑕疵』」，戴定恩認為，不論哪一種求診者，共通點都是願意投資自己的身體與親密關係。他強調，增大這件事本質不是炫耀或怪癖，與剪頭髮、健身、做醫美一樣，都是讓自己變得更喜歡自己的方式。

戴定恩最後表示，若對這個領域有興趣，建議多了解、多比較、多提問，找對方法和醫師，「它真的沒有你想像的可怕，願每個男人都能外在有型，內在也自信。」

延伸閱讀

冷爆了！北台灣6縣市低溫特報 今晚恐降破10度

賴清德為何敢不副署不執行？陳學聖：吃定藍白不敢倒閣

10縣市明天大停水 最長9小時沒水可用