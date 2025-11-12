點鄭麗君「足以抗衡蔣」 王世堅：勝率有50%
民進黨立委王世堅近日點名行政院副院長鄭麗君參選2026年台北市長，認為她足以抗衡現任市長蔣萬安，並評估勝率有50%。王世堅讚揚鄭麗君「才貌雙全、學養俱佳」，認為若由鄭麗君或卓榮泰院長出馬，勝率將大幅提升。然而，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已搶先遞交參選表格，他呼籲有意參選者儘早表態，期望透過民調找出最強候選人。民進黨台北市黨部主委張茂楠則表示，黨內仍在徵詢合適人選中。
王世堅在12日公開表示，行政院副院長鄭麗君是代表民進黨參選2026年台北市長的好選項，他從學經歷分析鄭麗君的優勢，認為她足以抗衡現任市長蔣萬安，並評估勝率有50%。王世堅以「才貌雙全、學養俱佳」八個字形容鄭麗君，並強調若鄭麗君或卓榮泰院長參選，勝率將提高10倍。雖然過去鄭麗君也曾被點名參選，但從未實際參選，而鄭麗君處理美國關稅問題，坐上談判桌進行這場高難度戰役，雖然結果尚未明朗，但她被黨內力拱參選，為選情帶來新鮮感。
然而，民進黨內已有人選積極準備，唯一向黨中央遞交參選表格的吳怡農面對黨內出現的雜音，公開邀請所有有志參選者儘早表態，讓大家公平競爭，透過民調方式找出最強候選人。吳怡農持續按照自己的步調前進。
民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，台北市長人選必須不只是台北市能接受，還要全國都能接受。他說明黨內並非排斥吳怡農，但也不是非吳怡農不可，目前黨內仍在徵詢合適人選中。不過，最終誰來擔任民進黨台北市長選戰的領頭羊，仍需等待賴主席的定奪。
王世堅點選台北！藍委幫嘆被吃豆腐 卓榮泰：我非砲灰也非豆腐
被王世堅點名選台北市長 卓榮泰幽默回：我跟國人一樣4年選一次
影音／黑人小哥流利唱王世堅〈沒出息〉 被遊客糾正秒反擊：呀！妳不會
王世堅斷言「95％連任台北市長」 蔣萬安：完全不去想選舉
