點開發票中獎Email 他1步驟險噴10萬：詐騙無所不在

詐騙集團無所不在，讓民眾防不勝防，一名網友表示，日前收到一封「發票中獎通知」的電子郵件，內容提到需完成載具歸戶設定才能領獎，原PO不疑有他，點進連結並照著步驟操作，直到最後一步輸入驗證碼時，他收到一封新台幣9萬9000元的交易簡訊，才驚覺是詐騙，隨後立即掛失信用卡確保安全。

一名網友日前在Threads發文表示，最近收到「發票中獎通知」的Email，內容提到他在電商消費的發票中獎，需完成載具歸戶設定，才能進行後續獎金發放作業。

原PO當下有點疑惑，但仍按照步驟並輸入資料，最後一步要填驗證碼時，他收到的簡訊內容則顯示新台幣9萬9000元交易，並附上6位數驗證碼，原PO當下驚覺不對勁，回頭看信件發現寄件者也不尋常，由於已輸入信用卡資料，只好趕緊掛失信用卡。

原PO呼籲，收到任何信件或簡訊，最好提高警覺，「現在生活中真的一不小心就可能遇到詐騙仔，他們無所不在。」

貼文曝光引發討論，許多網友驚呼「這類詐騙真的變多了，好可怕」、「我昨天也收到，不過我超久沒在那家電商買東西，所以一看就知道是詐騙」、「我之前也遇到過，幸好我的刷卡爆了，詐騙刷不過。」

過來人提醒，收到任何信件、簡訊都要注意，不論是信用卡、罰單、發票中獎、停車費、郵局包裹等，都不要亂點信件中所附的連結，也千萬不能輸入信用卡號或其他個資，有任何疑問最好上官方App查詢。

「發票載具」App小編也表示，財政部及任何發票載具App絕對不會要求民眾提供信用卡資訊，或要求提款機操作，大家千萬別上當。

