點雲科技打造佳冬蕭宅虛擬博物館 客發中心邀您體驗客家文化建築奧秘

▲點雲科技重現六堆風華，佳冬蕭宅虛擬博物館於臺南文化資產保存中心開展，與會貴賓共同於展區合影。（圖／客發中心六堆園區提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】佳冬蕭家古厝是屏東縣縣定古蹟，是全台灣唯一客家五進大屋古蹟，也是六堆知名景點。現在動動手指就能身歷其境來到蕭家古宅，一探六堆客家建築的奧秘。客家委員會客家文化發展中心攜手文化部文化資產局，以點雲科技技術打造出「佳冬蕭宅虛擬博物館」，即日起至4月6日於臺南文化資產保存中心展出，讓民眾可以「走」進蕭宅探索客家伙房建築與文化。

客發中心主任何金樑今（8）日在展覽開幕時表示，非常榮幸與佳冬蕭宅蕭芳樹總幹事、徐慧民副教授及陳柏欽主任等人，共同見證這場科技與文化的跨界對話，能透過螢幕「走進」蕭宅各角落，互動感十足，既好玩又長知識。很多時候客家建築聚落展現的不只是客家的樣貌，更是一個客庄的生活集體記憶，裡面存在了更多的感動跟故事。

廣告 廣告

▲佳冬蕭宅虛擬博物館於臺南文化資產保存中心展出，客家文化發展中心何金樑主任體驗展場互動。（圖／客發中心六堆園區提供）

客發中心指出，本次展出的「佳冬蕭宅虛擬博物館」是客發中心推動「六堆地區重要客家建築文化資產三維數位保存計畫」的亮眼成果，展覽打破了傳統靜態展示的框架，透過「點雲（Point Cloud）」技術，將古蹟轉化為可互動的數位空間。民眾在操作介面上，可以像玩遊戲般自由切換視角：上一秒還在上帝視角俯瞰六堆伙房的壯闊格局與五進大屋的精妙佈局，下一秒就能「穿梭」進門廳、內埕，甚至走入見證乙未戰爭歷史的「步月樓」，點雲科技不再只是冷冰冰的數據，而成為引領觀眾探索歷史故事的導遊。本次特別選定具代表性的「佳冬蕭宅」建置虛擬博物館，不僅是對建築的紀錄，更是一把為未曾親臨現場的民眾開啟認識客家文化大門的鑰匙。

看到家族祖屋透過現代科技重生，佳冬蕭宅祖屋管理委員會總幹事蕭芳樹等人難掩感動，他表示，這項計畫不僅透過訪談記錄了家族成員的記憶，讓六堆先民奮鬥的歷史得以流傳，更用最先進的數位技術將古蹟永久保存。能夠來到現場玩闖關遊戲，覺得特別親切又新奇，希望邀請更多鄉親一起來體驗！

文資局指出，國定古蹟3D掃描計畫已累積超過70處成果，但過去多用於學術保存。客發中心此次的「轉譯」嘗試極具創新意義，將龐大的掃描數據變成了大眾可以走進去、探索甚至「迷路」的益智遊戲，展現了文資保存銜接現實的活潑態度。