點雲科技重現六堆風華 客發中心邀您體驗「不會老的古蹟」

客委會客發中心攜手文化部文資局打造屏縣「佳冬蕭宅虛擬博物館」，即日起至四月六日於臺南文化資產保存中心精彩展出。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

客委會客家文化發展中心攜手文化部文化資產局，將六堆文化資產與科技結合，讓屏東縣定古蹟「佳冬蕭宅」呈現您面前，打造出「佳冬蕭宅虛擬博物館」，即日起至四月六日於臺南文化資產保存中心精彩展出。

客發中心主任何金樑表示，客家建築聚落展現的不只是客家的樣貌，更是一個客庄的生活集體記憶，裡面存在了許多感動跟故事。

客發中心媒合文資局「ｂｙ ＰＯＩＮＴＳ：逐跡-讓未來遇見現在」３Ｄ掃描數位化影像展，此次展出的「佳冬蕭宅虛擬博物館」是客發中心推動「六堆地區重要客家建築文化資產三維數位保存計畫」的亮眼成果。

展覽打破了傳統靜態展示的框架，透過「點雲科技公司」技術，將古蹟轉化為可互動的數位空間，民眾在操作介面上，可以像玩遊戲般自由切換視角：上一秒還在上帝視角俯瞰六堆伙房的壯闊格局與五進大屋的精妙佈局，下一秒就能「穿梭」進門廳、內埕，甚至走入見證乙未戰爭歷史的「步月樓」。點雲不再只是冷冰冰的數據，而成為引領觀眾探索歷史故事的導遊。

何金樑強調，客發中心長時間為傳揚六堆客庄文化記憶，此次運用是客家人傳承祭祀與家族倫理的重要空間-伙房，來當成客庄生活博物館的展現平台；六堆地區橫跨高雄與屏東，為了讓更多人能打破地域限制，認識這份珍貴的文化資產，特別選定具代表性的「佳冬蕭宅」建置虛擬博物館。這不僅是對建築的紀錄，更是一把鑰匙，為未曾親臨現場的民眾開啟認識客家文化的大門。

文資局也指出，國定古蹟３Ｄ掃描計畫已累積超過７０處成果，但過去多用於學術保存；客發中心此次的「轉譯」嘗試極具創新意義，將龐大的掃描數據變成大眾可以走進去探索的益智遊戲，展現了文資保存銜接現實的活潑態度。